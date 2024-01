20.15 DOKUREIHE

Tierische (R)Evolution (4–5/5) Vierter und fünfter Teil der Dokureihe, die zeigt, wie Tierarten in den unwirtlichsten Gebieten der Welt ihr Verhalten ändern. Die beiden letzten Folgen führen ins Eis und in die Steppe. Bis 22.00, Arte

20.15 LIEDERABEND

Jonas Kaufmann und Diana Damrau: Liebeslieder von Schumann bis Brahms Startenor Jonas Kaufmann und sein Liedbegleiter Helmut Deutsch kreierten 2022 gemeinsam mit der Sopranistin Diana Damrau im Wiener Musikverein einen Liederabend der Romantik mit Werken von Schumann und Brahms.

Bis 21.55, 3sat

21.40 MELODRAM

Carol (GB/USA 2015, Todd Haynes) Die Verkäuferin und angehende Fotografin Therese (Rooney Mara) trifft in einem New Yorker Department-Store auf die ältere, verheiratete Carol (Cate Blanchett). Für die sich entspinnende Liebe zwischen den beiden scheint in der rigorosen Welt der 1950er-Jahre kein Platz zu sein. Von Todd Haynes stilsicher inszeniertes Gesellschaftsdrama, zugleich einer der schönsten Weihnachtsfilme überhaupt. Bis 23.30, One

CAROL Trailer German Deutsch (2015)

KinoCheck

23.30 GEFÄNGNISTHRILLER

Flucht von Alcatraz (Escape from Alcatraz, USA 1979, Don Siegel) Clint Eastwood schmiedet Fluchtpläne auf der berühmt-berüchtigten Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco. Die finale Zusammenarbeit von Eastwood und Regiekönner Don Siegel (Dirty Harry) ist zugleich eine ihrer besten. Bis 1.15, RBB

1.20 KURZFILM

Norwegian Offspring (DK 2023, Marlene Emilie Lyngstad) Ein Mann, der von der Theorie besessen ist, die männliche Sexualität werde in modernen Gesellschaften unterdrückt, wünscht sich nach dem Tod seiner Mutter ein Kind. Bis 2.05, Arte

Streaming-Tipps für Samstag

MUSIKDOKU

June (USA 2023, Kristen Vaurio) June Carter Cash verdankt ihren Ruhm keineswegs nur Gemahl Johnny Cash, mit dem sie jahrzehntelang das führende Ehepaar der Country-Music bildete. Die Doku beleuchtet das Leben der Sängerin und Schauspielerin, die der in musikalischer Hinsicht stilbildenden Carter-Dynastie entstammte. Zu Wort kommen auch Weggefährten wie Willie Nelson, Dolly Parton oder Reese Witherspoon. Paramount+

MODEDESIGNER

Cristóbal Balenciaga (E/F 2024, Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga) Die sechsteilige Miniserie setzt im Jahr 1937 ein, in dem der Designer Cristóbal Balenciaga seine erste Pariser Haute-Couture-Kollektion vorstellte und erzählt, wie der Spanier zu einem der bedeutendsten Modeschöpfer aller Zeiten aufstieg. Disney+

DICKENS-ABLEGER

The Artful Dodger (AUS 2023, Chorrie Chen) Jack Dawkins (Thomas Brodie-Sangster) genießt im Australien der 1850er-Jahre höchste Verehrung – bis er sich nach dem Auftauchen des alten Bekannten Fagin seiner Vergangenheit als Londoner Trickdieb stellen muss. Die Serie führt eine Figur aus Charles Dickens Oliver Twist fort. Disney+

Wird von seiner Vergangenheit eingeholt: Thomas Brodie-Sangster als Chirurg mit Doppelleben in "The Artful Dodger", zu sehen auf Disney+. Foto: Disney+

NEUE STAFFEL

True Detective: Night Country (USA 2024, Issa López) Die Reihe geht mit Jodie Foster in eine starke vierte Staffel. Sky

(20.1.2024)