11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Wolfgang Katzian, Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. (ÖGB). Die Fragen stellen Isabelle Daniel (Österreich) und Matthias Westhoff (ORF). Bis 12.00, ORF 2

12.20 MUSIKDOKU

The Beatles: Eight Days a Week (GB 2016, Ron Howard) 350 Konzerte in Ländern auf fünf Erdteilen, zwei Filme, 120 Songs, von denen zwölf die Verkaufsrekorde in Großbritannien sprengten – Ron Howards Doku zeigt mit unveröffentlichtem Archivmaterial die harte Arbeit, die hinter dem Erfolg der Beatles steckte. Bis 14.10, Arte

16.45 KUNSTDOKU

Abstrakt und radikal: Mondrians Vermächtnis Mit seinen farbigen Quadraten und Rechtecken ist Piet Mondrian einer der meistzitierten Künstler des 20. Jahrhunderts. Die Doku taucht anlässlich der Ausstellung Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen in Ludwigshafen in das Leben und Werk des niederländischen Malers ein. Bis 17.40, Arte

20.15 KOMÖDIE

Ein (un)möglicher Härtefall (Intolerable Cruelty, USA 2003, Ethan Coen, Joel Coen) Scheidungsanwalt Miles Massey (George Clooney) holt noch in der aussichtslosesten Lage den größtmöglichen Gewinn heraus. Auf der anderen Seite lässt die betrogene Ehefrau Marylin Rexroth (Catherine Zeta-Jones) eine Niederlage nicht lange auf sich sitzen. Mit ihrem famosen Hauptdarstellerpaar wandeln die Coen-Brüder pointensicher auf den Pfaden klassischer Screwball-Comedies. Bis 21.50, Arte

Heiraten kurzfristig in Las Vegas: Catherine Zeta-Jones und George Clooney in "Ein (un)möglicher Härtefall", Arte, 20.15 Uhr. © 2003 Universal Studios

22.05 ACTIONFILM

Stirb langsam 3 – Jetzt erst recht (Die Hard with a Vengeance, USA 1995, John McTiernan) Bruce Willis zum dritten Mal in seiner Paraderolle als Polizist John McClane, dieses Mal auf dem Pflaster von New York mit Samuel Jackson als Sidekick. Bis 0.05, ORF 1

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Krise und Kontrollverlust – Deutschland am Abgrund? Zu Gast sind: Herbert Diess (Aufsichtsratsvorsitzender Infineon), Nils C. Kumkar (Soziologe, Uni Bremen), Anna Schneider (Journalistin Die Welt) und Andreas Pfeifer (ORF-Korrespondent Deutschland). Bis 23.05, ORF 2

22.15 KRIEGSFILM

Das dreckige Dutzend (The Dirty Dozen, USA 1967, Robert Aldrich) Ein formidabel besetztes "dreckiges Dutzend", zu dem unter anderem Charles Bronson, Telly Savalas, John Cassavetes, Ernest Borgnine, und Robert Ryan gehören, soll als Himmelfahrtskommando ein SS-Quartier in Frankreich ausheben. Für den notwendigen Drill sorgt Lee Marvin. Von Meisterregisseur Robert Aldrich auf den Punkt inszenierter Kriegsfilm, der einst wegen seiner Brutalität gescholten wurde. Bis 1.20, Tele 5

22.45 DOKUMENTATION

Call Me Dancer – Von Mumbai nach New York Die Geschichte von Manish Chauhan, den als indischen Hip-Hopper die Leidenschaft für das klassische Ballett packte – eine Reise, die von Mumbai über Israel nach New York führt. Bis 0.15, Arte

Radiotipps

9.05 ESSAY

Gedanken: Christof Spörk Der Musikkabarettist über Glücksfälle und Stolpersteine des Lebens. Bis 10.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: "Ecce Homo. Siehe, der Mensch!" Der Kärntner Künstler Valentin Oman. Bis 14.55, Ö1

17.10 MUSIK

Spielräume Spezial: Emily Dickinson als Inspiration für Songs Musik von Defne Sahin, Karoline Weidt und Bob McCarrol. Bis 17.55, Ö1

20.15 LITERATUR

Tonspuren: Sibylla Schwarz Eine feministische Barockdichterin. Bis 20.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 20.1.2024)