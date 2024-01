Die Bierpartei des Dominik Wlazny (alias Marco Pogo) kandidiert, die KPÖ wird wohl auch bei den Nationalratswahlen antreten und vielleicht auch ÖVP-Rebell Othmar Karas mit einer eigenen Liste. Angenommen, sie schaffen alle die Vier-Prozent-Hürde – dann wird eine "Allianz gegen Kickl" wahrscheinlich um einiges schwieriger.

Seine Bierpartei will bei der Nationalratswahl antreten: Dominik Wlazny. APA/ROBERT JAEGER

Die konventionelle Weisheit sagt ja, dass die Kickl-FPÖ wie schon seit einem Jahr in den Umfragen auch bei den Nationalratswahlen die Nummer eins sein wird. Der Politologe Laurenz Ennser-Jedenastik urteilt im STANDARD-Gastkommentar, dass nur noch ein Skandal die Blauen bremsen könne. Wenn dann nicht die ÖVP unter neuer Leitung doch eine Koalition mit dem "schäbigen Schaumschläger" (Innenminister Gerhard Karner) und "Sicherheitsrisiko" (Kanzler Karl Nehammer) Kickl macht, bleibt nur eine Koalition zu seiner Verhinderung übrig: ÖVP/SPÖ/Neos oder Grüne.

"Allianz gegen Kickl"

Die Außenseiterparteien werden das noch einmal verkomplizieren. "Marco Pogo" hat allerdings trotz eines "linken" Programms laut Wahlanalyse von Sora bei der Bundespräsidentenwahl 2022 der FPÖ ziemlich genau so viele Stimmen weggenommen wie der SPÖ (er kam insgesamt auf 340.000 Stimmen: 8,3 Prozent).

Auch die Kommunisten müssen nicht unbedingt nur im linken Wählerbereich wildern, denn Protestwähler, denen es hauptsächlich um den Protest und um Denkzettel geht, könnten auch hier andocken. Allerdings werden die Kommunisten überproportional bei der SPÖ und den Grünen grasen – wenn sie halbwegs attraktive Spitzenkandidat(innen) finden.

Karas schließlich würde im Fall des Falles wohl kaum unter FPÖ-Wählern einen Stich machen, sondern hauptsächlich bei der ÖVP und den Neos.

Jedenfalls kann man davon ausgehen, dass die neuen Kleinparteien, wenn sie denn alle kandidieren, Stimmen von ÖVP, SPÖ, Neos und Grünen abziehen werden, also jenen, die unter Umständen eine "Allianz gegen Kickl" bilden sollen.

Wenig Aufbruch

Es kann sich dann immer noch eine Mehrparteienkoalition gegen Kickl ausgehen, aber die Begeisterung dafür dürfte noch geringer sein als jetzt schon. Und es steht zu befürchten, dass etliche Wähler in ihrer Weisheit "jetzt erst recht" Kickl wählen werden, der sich dann natürlich als Opfer einer Einheitspartei darstellen kann.

Eine Möglichkeit darf man auch nicht außer Acht lassen: die Koalition gegen Kickl kommt zwar zustande, bricht aber angesichts der Interessenkonflikte und gegenseitigen Abneigung nach zwei Jahren auseinander. Dann kann Kickl bei den Neuwahlen wirklich so abräumen, dass ihm niemand mehr den Kanzler und den Umbau Österreichs zu Orbánistan absprechen kann.

Die neuen Kleinparteien können natürlich nur deshalb so eine Wirkung entfalten, weil die traditionellen Parteien – ÖVP und SPÖ – so schwach auf der Brust sind. Da gibt es allerdings wenig Anzeichen für eine Trendwende. Von Andreas Babler hört man immer wieder kuriose Einzelvorschläge ("Wahlärzte" zwangsverpflichten), aber kein schlüssiges Konzept. Nehammer wird nach Angaben aus der ÖVP seinen Wahlkampf auf "Leistung, Sicherheit, Familie" stellen. So wenig Aufbruch war schon länger nicht.

Die Frage stellt sich, ob das alles ist, was die politische Substanz dieses Landes zu bieten hat: zwei müde Traditionsparteien (SPÖ und ÖVP), ehemalige Neuhoffnungen (Grüne und Neos), die nicht so recht vom Fleck kommen, eine gefährliche extreme Umsturzpartei (FPÖ) – und jetzt ein paar Außenseiterkandidaturen. (Hans Rauscher, 19.1.2024)