Österreichs Handballer trauen sich am Samstag in Köln gegen Deutschland die nächste EM-Sensation zu. Vor dem Duell mit den Gastgebern soll keine Frage offenbleiben

Österreichs Kapitän Mykola Bilyk hält bisher bei 26 EM-Treffern. Der Deutsche Juri Knorr führte die Schützenliste nach vier Spielen mit 30 Toren an. AFP/INA FASSBENDER

Samstag (20.30 Uhr), Lanxess-Arena, Köln, EM-Hauptrunde, Gruppe I, zweiter Spieltag: Österreichs Männer stellen sich der wohl größten Partie in der Nachkriegsgeschichte des österreichischen Handball-Bundes (ÖHB). Mehr Aufmerksamkeit hatten sie noch nie. 20.000 Fans zwängen sich in die ausverkaufte Halle, die ARD rechnet mit rund zehn Millionen Zuseherinnen und Zusehern vor den Bildschirmen, der ORF könnte zur besten Sendezeit erstmals mit einem Handballmatch die Millionengrenze knacken. Es kommentieren Johannes Hahn und der ehemalige Teamspieler Konrad "Conny" Wilczynski. Die beiden haben schon bisher ihre Sache ähnlich gut wie das Team gemacht.

Frage: Wie stellt sich die Ausgangslage dar?

Antwort: Österreich ist noch ungeschlagen und hält nach der Vorrunde und dem 30:29 zum Hauptrundenauftakt gegen Ungarn bei drei Punkten. Deutschland, das in der Vorrunde Frankreich 30:33 unterlag, startete mit einem 26:24 gegen Island in die Hauptrunde und liegt im Rennen um den Platz im Halbfinale, den die jeweils zwei besten Teams der beiden Hauptrundengruppen erreichen, einen Zähler zurück. Zwar übertrieb Kreisläufer Tobias Wagner ein wenig mit der Ansage, dass es gegen Deutschland ums Halbfinale gehe, ein Schritt in diese Richtung wäre eine neuerliche Sensation vor den abschließenden Partien gegen Frankreich (Montag, 18 Uhr) und Island (Mittwoch, 15.30 Uhr) aber allemal.

Frage: Was sagt die Statistik?

Antwort: Dass Deutschland auch aus dieser Perspektive der Favorit ist. Von den 13 Spielen seit 2010 gewann Deutschland zwölf, eines endete mit einem Remis – 26:26 bei Österreichs Heim-EM 2010. Zuletzt setzte es bei der EM 2022 ein 29:34 in der Vorrunde.

Frage: Besteht die Gefahr (die Chance), dass die Deutschen die Österreicher unterschätzen?

Antwort: Nein. Im Gegenteil. "Die Österreicher werden uns vor eine Riesenherausforderung stellen. Sie sind das Team der Stunde", sagte der überragende Tormann Andreas Wolff. "Das Team ist brandgefährlich, sie haben einen absoluten Hype, und das ist der einzige Fokus, den wir jetzt haben sollten."

Frage: Und was sagt Deutschlands Bundestrainer, der Isländer Alfred Gislason?

Antwort: "Österreich ist die Überraschungsmannschaft der EM bis jetzt. In der Vergangenheit sind die Abwehr- und die Torhüterleistungen noch besser geworden. Sie sind eine sehr gute Mannschaft geworden." Der Isländer hob explizit die "Weltklasseleistungen" von Kapitän Mykola Bilyk hervor: "Niko ist ein phänomenaler Spieler und großartiger Charakter. Er ist der Spieler, der bei Österreich alles leitet."

DHB-Teamchef Alfred Gislason ist gewarnt. IMAGO/Nordphoto

Frage: Was sagt Österreichs Aleš Pajovič?

Antwort: Dass seine Spieler das Duell möglichst genießen sollen. "Sie sollen weiter Spaß haben." Pajovic räumt aber ein, dass die "kürzere" Bank im Vergleich zu den Topnationen seinen Leistungsträgern besonders viel abverlangt. "Es ist schwer, wenn man jeden zweiten Tag ein Spiel bestreitet."

Frage: Wer sind die Leistungsträger im Spiel der Deutschen?

Antwort: Neben Tormann Wolff, der gegen Island brillierte und beim KS Kielce in Polen engagiert ist, sind vor allem Kapitän und Kreisläufer Johannes Golla von Flensburg-Handewitt und Torjäger Juri Knorr von den Rhein-Neckar Löwen hervorzuheben. Gegen Island bestätigte auch Julian Köster vom VfL Gummersbach seinen Trainer. Laut Gislason gehört der 23-Jährige "schon jetzt zu den besten Abwehrspielern der Welt". In Linksaußen Lukas Mertens und Tim Hornke stehen auch zwei Mann vom aktuellen Champions-League-Sieger SC Magdeburg im Kader.

Frage: Wie viele Teamspieler aus Österreich spielen in Deutschland?

Antwort: Von den Leistungsträgern haben zwei Mann deutsche Arbeitgeber. Mykola Bilyk ist beim Spitzenklub THW Kiel ein Star. Lukas Hutecek spielt beim TBV Lemgo Lippe. "Es ist eine gewisse Rivalität da, da brauchen wir nicht um den heißen Brei herumreden", sagt Bilyk, der seit 2016 in Kiel wirkt.

Frage: Was sollte man als Neueinsteiger über Handball unbedingt wissen?

Antwort: Ein Spiel dauert zwei Mal 30 Minuten, jedes Team besteht aus sechs Feldspielern und einem Torwart. Der Ball darf stehend maximal drei Sekunden in den Händen gehalten werden. Mit dem Ball in der Hand dürfen maximal drei Schritte gemacht werden, ohne ihn auf- oder abzuspielen bzw. zu werfen. Im sehr physischen Handball gibt es viel Körperkontakt, die beiden Schiedsrichter können verwarnen (gelbe Karte), Zeitstrafen (zwei Minuten) aussprechen und mit einer roten Karte Ausschlüsse anzeigen. Wer mehr Tore schießt, gewinnt, das ist aber keine Besonderheit des Handballsports.

Frage: Auffallend ist, dass die Torhüter keine Handschuhe tragen. Warum?

Antwort: Der wichtigste Grund ist, dass das Tragen von Handschuhen den Keeper in der Spieleröffnung behindert. Handballgoalies müssen sehr präzise werfen, um nach einer Abwehr den sofortigen Gegenstoß einzuleiten. Zudem spielen Profis mit Harzbällen, welche an Handschuhen zu stark haften würden.

Handschuhe braucht Constantin Möstl nur, wenn es draußen kalt ist. AP

Frage: Wie viele Mitglieder hat der österreichische Handballbund?

Antwort: Der ÖHB zählt aktuell rund 17.500 Mitglieder in knapp 110 Vereinen. Zum Vergleich Deutschland, der DHB ist so nebenbei der größte Handballverband der Welt: 760.000 Mitglieder, organisiert in 4200 Vereinen und 21.000 Mannschaften. Handball ist also in Österreich nicht unbedingt ein Massensport, das unterscheidet ihn vom Fußball: Der ÖFB hat immerhin 297.000 Mitglieder in 2020 Vereinen.

Frage: Was waren die bisher größten Erfolge des ÖHB-Männerteams bei Europameisterschaften?

Antwort: Die österreichische Nationalmannschaft fühlt sich zu Hause am wohlsten, bei der EM 2010 wurde sie Neunter. Zehn Jahre später erreichte sie ebenfalls als Mitveranstalter sogar Rang acht. (Christian Hackl, Sigi Lützow, 20.1.2024)