Prost und Mahlzeit: Sarah Kern und Heinz Hoenig bei der ersten Dschungelprüfung. Foto: RTL / Stefan Thoyah

Es ist ja jedes Jahr das gleiche und irgendwie süß. Wie sie sich alle für das erste Treffen herausputzen. Es glossen die Lippen und auch das restliche Make-Up sitzt noch. Kim Virginia, eine 28-jährige Reality-TV-Darstellerin, hat sich in einen roséfarbenen Badeanzug geworfen. Er ist so stoffsparend, dass noch was für Stiefel übrig geblieben ist.

Und einen Wunsch hat sie auch, als alle noch fröhlich auf einer Yacht anstoßen, bevor es in den Dschungel geht: "Könnma extra easy machen wegen Jubiläum?" Aber nix da, die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen sind unerbittlich. Zwar feiert das Dschungelcamp einen Geburtstag (es läuft seit 20 Jahren), aber das ist noch lange kein Grund für Gnade. Im Gegenteil: The Show Must Go On - und man kann ja auch immer noch einen drauf setzen.

Fabio Knez, auch ein Reality-Darsteller, hat derweil ein anderes Problem: Er muss mal. Aber auf einer Yacht darf man ja keine Schuhe anhaben. Und barfuß aufs Klo? Nee, nee, wenn das "bei den anderen spritzt", da mag er nicht reinsteigen.

"Die Badehose blockiert mich beim Duschen"

Das ist nicht nur verständlich, damit setzt Fabio auch Maßstäbe für die erste Folge: Es geht sehr viel ums "Pissen". Die Männer müssen viel und haben zudem großen Drang, dies laut kundzutun. Den bis jetzt gut gelaunten Tiktoker Twenty4tim (das ist kein Vertipper, der nennt sich so) plagen noch andere Sorgen: "Wenn ich jetzt rein theoretisch furze, hört man das dann?"

Oh ja, das hört man. Aber ist ok, wir sind ja im Dschungel und nicht in der Oper. "Das ist ja viel enger wie auf die Filme im Fernsehen", staunt Fabio, als sich endlich alle im Camp eingefunden haben. Ihn muss man im Auge und im Ohr behalten. Denn einen Satz wie "Die Badehose blockiert mich beim Duschen" möchte niemand versäumen.

Vor Zuteilung der Schlafpritschen das Übliche: Gestrenge Ranger haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefilzt, diese sollen schließlich nichts ins Lager schmuggeln.

Kim Virginia wird gleich mal ein Kondom abgenommen. Das kann ja lustig werden - zumal ihr Ex, Mike Heiter, auch im Camp ist. "Schon mal gut mitgedacht", freut sich der. Die Szene verleitet die Moderatoren zu einer kurzen RTL-Grammatik: "Dativ, Akkusativ, Präservativ." Naja, die müssen sich auch erst warm laufen.

"Das ist doch alles dummes Zeug"

Apropos Sex. Es gibt erste Gespräche darüber. Cora Schumacher gibt zu, jetzt was mit mit Oliver Pocher am Laufen zu haben. Das sollte wohl der große Knaller sein, stand aber eh schon in der "Bild-Zeitung". Twenty4tim hat vor dem Einzug in den Dschungel "so random einen Boy aus Australien" an sich rangelassen, findet aber auch Mike Heiter sehr schnuckelig.

Der ist übrigens auch Realitystar. Doch es sind auch andere Berufsgruppen vertreten: Heinz Hoenig, Schauspieler, ist mit 72 Jahren der mit Abstand älteste im Camp. Er tritt mit "Ich zieh den Scheiß jetzt durch"-Attitüde auf und stellt bald fest: "Das ist doch alles dummes Zeug."

Man kann ihm nicht widersprechen und schaut doch hin. "Ihr wart so mittelmäßig", wird den "Stars" nach dem nur partiell erfolgreichen Verzehr von Ziegenhoden, Mehlwürmern und Schnecken beschieden. Stimmt. Der Auftakt verlief recht wohltemperiert, es gab keine besonderen Ausfälle. Aber noch sind sie alle satt und halbwegs ausgeschlafen. Das wird sich bald ändern. (Birgit Baumann, 20.1.2024)