Cyprien Sarrazin mit einer fabelhaften Fahrt auf dem Weg zum Double auf der Streif. APA/AFP/JOE KLAMAR

Kitzbühel - Halleluja, was war das für ein Rennen? Die aktuell besten zwei Abfahrer der Welt haben sich auch in der Hahnenkammabfahrt am Samstag bei Prachtwetter in Kitzbühel ein grandioses Duell geliefert. Als der mit Startnummer sieben gestartete Weltcupdominator Marco Odermatt mit 1,31 Sekunden Vorsprung auf den US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle abschwang, jubelte der am Freitag drittplatzierte Schweizer, als hätte er bereits gewonnen.

Doch unmittelbar nach dem Double-Gewinner von Wengen legte Vortagessieger Cyprien Sarrazin eine noch weit bessere Fahrt hin, benötigte 0,91 Sekunden weniger lang, um die Streif erneut mit Bestzeit zu bewältigen. Euphorisiert sprang der 29-jährige Franzose auf den Air-Fence im Zielraum und ließ sich in Siegerpose von den über 40.000 Zuschauern feiern.

An seine Bestzeit sollte keiner mehr herankommen. "Ich kann es nicht glauben. Es war ein verrückter Lauf. Fast perfekt, denn Perfektion gibt es nicht", sagte Sarrazin. "Ich wusste, dass nach mir der große Favorit kommt. Ich habe auch gemerkt, dass es oben nicht gepasst hat", sagte Odermatt.

Der Italiener Dominik Paris hatte als Dritter bereits 1,44 Sekunden Rückstand auf den nun fünffachen Weltcupsieger, der wie der Schweizer Beat Feuz 2021 das Double in Kitzbühel holte. Sarrazin gelang als zweitem Franzosen nach Luc Alphand 1995 ein Abfahrts-Double in Kitzbühel. Dabei stand der frühere Riesentorlaufspezialist erst zum 14. Mal am Start einer Weltcup-Abfahrt.

Cyprien Sarrazin ganz nahe an den Fans. APA/GEORG HOCHMUTH

Nach dem zweitschlechtesten Abschneiden in der Kitzbühel-Geschichte am Freitag zeigten sich die Österreicher verbessert. Stefan Babinsky (+1,69) raste überraschend auf Platz vier und nur um 25 Hundertstel am Podest vorbei, Vincent Kriechmayr (1,73), am Freitag als Siebenter bester Österreicher, wurde Sechster. Der Vorjahressieger verspielte mit Fehlern im oberen Streckenabschnitt einen Podestplatz. "Oben ist es mir wirklich missglückt", resümierte der Routinier. "Sieben Zehntel Rückstand bei der Steilhang-Ausfahrt ist viel zu viel, da kannst du nicht mehr mitkämpfen." In der Traverse sei er zudem von der Ideallinie abgekommen, "da habe ich kämpfen müssen, dass ich drin bleibe". Positiv aber sei, dass "der Speed wieder da" sei.

"Mir taugt es extrem, dass ich es heute auf die Ski gebracht habe. Es war von Start weg bis ins Ziel ein brutaler Kampf um die Linie", sagte Babinsky. "Ich glaube, man braucht nicht viel dazu sagen. Wenn man als österreichischer Abfahrer in Kitzbühel abschwingt und auch noch gut gefahren ist, ist das ein Wahnsinn."

Abschied von Neumayer und Dreßen

Sehr stark präsentierte sich Christopher Neumayer (2,08), der als Zwölfter sein bestes Weltcupergebnis holte. Der 31-jährige Salzburger verkündete hernach überraschend sein Karriereende. Es sei genug mit den Verletzungen und dem Kampf um einen Kaderplatz. Der von Knieproblemen geplagte Daniel Hemetsberger (2,30) zeigte sich nach einem völlig verpatzten Lauf am Freitag, als er nur 52. wurde, verbessert, reihte sich immerhin als 19. ein. Für Daniel Danklmaier (26.), Otmar Striedinger (32.), Raphael Haaser (36.) und Felix Hacker (43.) lief es weniger gut.

Thomas Dreßen beendete sechs Jahre nach seinem größten Triumph seine Karriere. Der Deutsche hatte 2018 in Kitzbühel seinen ersten von fünf Weltcupsiegen gefeiert. "Es ist einfach so, dass es körperlich nicht möglich ist, ganz vorne mitzufahren", sagte er im Vorfeld der Hahnenkammrennen. Die Entscheidung sei ihm "natürlich nicht leicht gefallen". Dreßen betonte bei einem Medientermin, dass es auch ein Leben nach dem Leistungssport gebe und er auch später noch mit seinen Kindern Sport betreiben möchte.

Der 30-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen musste sich in den vergangenen Jahren zahlreichen Operationen an Hüfte und Knie unterziehen. Er hatte sich 2018 bei einem Sturz in Beaver Creek unter anderem einen Kreuzbandriss und einen Knorpelschaden zugezogen, kämpfte sich noch einmal zurück und gewann 2020 in Saalbach-Hinterglemm noch einmal ein Rennen. Die Probleme mit dem kaputten rechten Knie aber blieben.

Am Sonntag wird das Hahnenkammwochenende mit dem Slalom am Ganslernhang (10.30 und 13.30 Uhr, live ORF 1) beendet. Großer Favorit ist der dreifache Saisonsieger Manuel Feller, der in Gurgl, Adelboden und Wengen triumphiert hat. (Thomas Hirner, 20.1.2024)