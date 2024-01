Die Polizei setzt die Suche nach dem Vermissten am Samstag fort. APA/EVA MANHART

Rust/Baden – Am Neusiedler See wird weiterhin ein Eisläufer vermisst. Die Suche nach dem 55-Jährigen aus dem Bezirk Baden wurde am Samstag nach Polizeiangaben fortgesetzt. Es seien Drohnen und ein Hubschrauber im Einsatz, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Der Niederösterreicher war am Montagabend nicht vom Eislaufen in Rust nach Hause zurückgekehrt. Er war zuletzt am Montagvormittag bei einer Postfiliale in der Freistadt gesehen und anschließend von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie er sich im Bereich des Sees die Eislaufschuhe anzog. (APA, 20.1.2024)