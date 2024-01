Der ebenfalls lange im Vorderfeld mithaltende Mika Vermeulen wurde nach einem Rückfall in der Schlussrunde 20.

Teresa Stadlober mit der Startnummer 10 in Oberhof. IMAGO/Eibner

Oberhof - Langläuferin Teresa Stadlober ist beim Weltcup in Oberhof im Klassik-Massenstart über 20 km ein weiterer Spitzenplatz gelungen. Die Olympia-Dritte wurde am Samstag beim Sieg der Schwedin Frida Karlsson Siebente. Die Podestränge verfehlte sie um 6,4 Sekunden. Der ebenfalls lange im Vorderfeld mithaltende Mika Vermeulen wurde nach einem Rückfall in der Schlussrunde 20. Vorne gab es mit einem von Erik Valnes angeführten Vierfachtriumph der Norweger das gewohnte Bild. (APA; 20.1.2024)