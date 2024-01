Gabriel Martinelli setzte den Schlusspunkt zum 5:0. EPA

London - Arsenal hat auf die Siegerstraße zurückgefunden. Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie fertigte Englands Fußball-Vizemeister am Samstag in der Premier League Crystal Palace mit 5:0 (2:0) ab. Die "Gunners" schoben sich als Tabellendritter bei einem Spiel mehr bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Liverpool heran. Titelverteidiger Manchester City liegt punktegleich mit den Londonern auf Platz zwei.

Innenverteidiger Gabriel Magalhaes brachte Arsenal vor der Pause mit zwei Kopfballtoren jeweils nach Cornern auf Kurs (11., 37.). Der zweite Treffer wurde als Eigentor von Palace-Torhüter Dean Henderson gewertet, von dessen Rücken der Ball ins Tor sprang. Nach einem Kontertreffer von Leandro Trossard (59.) sorgte Gabriel Martinelli mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit (94., 95.) für den Kantersieg.

Für Arsenal war es der erste Pflichtspielsieg seit über einem Monat. In der Premier League hatte es zuletzt zwei Niederlagen gegeben. Dazu kamen ein Remis gegen Liverpool und das FA-Cup-Aus ebenfalls gegen den Tabellenführer. Liverpool gastiert am Sonntag (17.30 Uhr/live Sky) in Bournemouth und könnte mit einem Sieg beim Mittelständler den alten Fünf-Punkte-Abstand auf Arsenal wiederherstellen. (APA; 20.1.2024)