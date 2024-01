London – Mit einer Operation hat eine Tierklinik in Großbritannien einem Hund geholfen, der mit zu vielen Beinen zur Welt gekommen und auf einem Parkplatz ausgesetzt worden war. Der Welpe sei im September in Wales gefunden worden, meldeten die Rundfunkanstalt BBC und die Nachrichtenagentur PA am Samstag. Der Hund wurde von einer Tierschutzorganisation und einer Pflegefamilie aufgenommen.

Ariel vor der Operation AP

Die Hündin wurde "Ariel" genannt - nach dem Filmklassiker von Disney, weil ihre teilweise zusammengewachsenen Hinterbeine an den Schwanz einer Meerjungfrau erinnert hätten. Bei einer Operation seien die überflüssigen Beine nun entfernt worden.

Ariel nach der Operation AP

"Wir sind hocherfreut, dass sich ein so toller Hund so gut von der Operation erholt hat", sagte die Klinikdirektorin vom Langford Vets Small Animal Referral Hospital der Nachrichtenagentur PA. Für das Tier, das neben sechs Beinen auch andere Fehlbildungen hatte, kamen Berichten der BBC und des Fernsehsenders Sky News zufolge mehrere Tausend Pfund an Spendengeldern zusammen. (APA, 20.1.2023)