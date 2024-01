Das RTL-Dschungelcamp ist ja bekanntlich wie Wein. Ob es ein guter Jahrgang wird, weiß man nicht gleich, das Aroma muss sich erst enfalten. Anno 2024 lässt sich in Folge sehr starker Entfaltung schon am zweiten Abend eine schwere emotionale Benebelung feststellen.

Da könnte man auch Federn lassen: Kim Virginia und Twenty4Tim nach der Dschungelprüfung an Tag 2 von "Ibes" 2024. RTL / Stefan Thoyah

Cora Schumachers Heirat aus Liebe

Die erste, die sentimental wird, ist Cora Schumacher. Ob ihr Mann, der Rennfahrer Ralf Schumacher, ihre "krasse große Liebe" war, will Sarah Kern wissen. Definitiv, sagt Cora, sie habe aus Liebe geheiratet, sei sich da aber bei ihrem Ex-Mann nicht so sicher. "Mein Name ist ein schweres Paket, was ich zu tragen habe", erzählt Cora und da möchte man natürlich sehr gern mehr wissen.

Aber leider, Cora hat eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Aber so viel kann sie berichten: Kein Kontakt zum Ex, keiner zum Sohn. Sie weint und spricht sich selbst Mut zu: "Ich möchte nicht jammern. Ich habe ein schönes Leben, wir sind alle gesund."

Von der Liebe geht es dann direkt zum Hass, der bei Influencern wie Twenty4tim ja "Hate" heißt. "Was ist mit deinem Schwuchtelsohn", müsse sich seine Mutter anhören. Auch er weint und wünscht sich: "Ich möchte nicht, dass sich meine Mama Sorgen macht." Ihm selbst sei der Hass egal, er gehe eh nur noch mit Bodyguard auf die Straße.

Alles irgendwie sehr traurig. Aber da sind ja noch die beiden Reality-Darsteller Kim Virginia und Mike Heiter. Was zwischen den beiden mal war, ist nicht so ganz klar. Heinz Hoenig, der Stuben- beziehungsweise Dschungelälteste beschreibt es so: "Die hatten miteinander zu tun."

Sex, Lügen und Manipulation

Es folgt ein absoluter Klassiker: Sie meckert, er schweigt. Mike sei sowieso das Allerletzte, zetert Kim Virginia, denn der wohne noch im Kinderzimmer, habe kein Auto und schlafe bis 15 Uhr. Zudem habe er sie "super eingeengt, manipuliert und angelogen".

Er ist also ein Mann, den eigentlich keine Frau haben möchte - wenn er nicht leider doch so anziehend wäre. "Ok, ich bin Scheiße", sagt Mike. Was Männer halt so sagen, wenn sie ihre Ruhe haben wollen. Die kriegt er aber nicht, denn Kim ist noch nicht fertig. Geheult habe sie, aber er ü-ber-haupt kein Mitgefühl gezeigt. Und was antwortet er: "Wir waren nie zusammen." Mehr Reality geht nicht.

Da braucht es eine einordnende Stimme, diese kommt von Heinz: "Tiktok und der ganze Schmarrn... Bei diesen Realityformaten, da sind oft die größten Spinner." Der Schauspieler hat Probleme beim Schuheanziehen, was Fabio so kommentiert: "Der Schuh will da nicht hin, wo der Fuß hin will. Die haben andere Meinungen."

Welch Perlen! Aber leider spielt Fabio an Tag 2 keine große Rolle. So geht es auch Model Anya. Sie ist 20 Jahre alt und somit so alt wie das Dschungelcamp. Ihr Problem: Es ist bereits (!) Tag 2 im Dschungel, aber bisher wollte noch keiner Anya in einer Dschungelprüfung sehen. Nicht auszudenken, was passiert, wenn das noch fünf Tage so weiter geht. Andere hingegen sind heilfroh, wenn sie der Dschungelprüfung entgehen.

Denn wer möchte schon, wie Twenty4tim, nachher klagen: "Mein Mund riecht nach Penis, ich kann nicht mehr." Kim Virginia ist auch nicht zufrieden, als nach der Dschungelprüfung noch Getier auf ihr kriecht: "Ich habe mir doch nicht die Brüste machen lassen, dass mit da jetzt 'ne Kakerlake eine Familie eröffnet." (Birgit Baumann, 20.1.2024)