Mitglieder der Patriot Front bei ihrer Verhaftung in Coeur d'Alene, Idaho. Dort versuchte die Gruppe die Teilnehmenden einer Pride-Kundgebung anzugreifen. KXLY via REUTERS

Elon Musk scheint aus seinen Fehlern nichts zu lernen und setzt seinen Kurs, auch die letzten Werbekunden von X, vormals Twitter, zu vertreiben, weiter fort. Nach dem Antisemitismus-Eklat folgte im November des Vorjahres prompt die Verbreitung der Pizzagate-Verschwörungserzählung. Jetzt legt der reichste Mensch der Welt noch einmal nach und verbreitet wilde Theorien, dass es sich bei einer Neofaschistischen Gruppierung in Wahrheit um FBI-Agenten handelt.

Die Vorgeschichte: Am Samstag marschierte in New York die Patriot Front bei einer Kundgebung auf. Dabei handelt es sich um eine relativ kleine Gruppe weißer Rassisten und Rechtsextremer. Die Gruppe besteht nur aus wenigen hundert Mitgliedern, schafft es aber mit martialischer Inszenierung und gezielten Provokationen für Aufmerksamkeit zu sorgen. So soll die relativ kleine Gruppe für etwa 80 Prozent der Fälle von Volkverhetzung in den USA in den vergangenen Jahren verantwortlich sein.

Absurde Theorien

Der Aufmarsch in New York führte einmal mehr zu Spekulationen, dass es sich bei der Gruppierung in Wahrheit um eine Inszenierung des FBI handelt, um Unruhe im Land zu stiften. Warum die US-Bundespolizei das tun sollte, bleibt unerklärt. Elon Musk klinkte sich in eine entsprechende Debatte auf seiner Plattform X ein. Musk erklärte daraufhin, dass ein Foto, das die Verhaftung von Mitgliedern der rassistischen Gruppe zeigt, gestellt wirkte. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Männer mit Kabelbindern gefesselt auf einer Wiese knien und von Polizisten einzeln abgeführt werden. 31 Personen wurden in Idaho verhaftet, weil sie eine Pride-Kundgebung angreifen wollten, wie "Forbes" berichtet.

Dabei tragen die meisten Anhänger der Patriot Front Masken. "Das scheint seltsam zu sein. Warum keine Maskenabnahme nach der Verhaftung?" tweetete Musk am Samstag. Die Erklärung lieferte ein weiterer Nutzer namens Champagne Joshi: Es handle sich in Wahrheit um FBI-Agenten. Die Masken wurden ihnen deshalb nicht abgenommen, damit man sie nicht erkennt.

Dass den verhafteten Mitgliedern der Patriot Front später im Büro des Sheriffs sehr wohl die Masken abgenommen und sogar Fotos ihrer Gesichter veröffentlicht wurden, davon lassen sich die Verschwörungserzähler freilich nicht beirren.

"Dies zielt auf leichtgläubige Linke ab, die glauben wollen, dass es sich um 'weiße Nationalisten' handelt, weil es ihre Weltanschauung bestätigt und es ein Wahljahr ist," so Joshi weiter. Und: In Wahrheit handle es sich bei der Patriot Front um die Fed-Front. Fed ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Bundesagenten des FBI.

Ein Land nur für Weiße

Die Patriot Front setzt sich für die Schaffung eines Landes nur für Weiße ein und tritt bei Kundgebungen mit einer Reihe von rechtsextremen Positionen auf, darunter Hass auf Juden, Ablehnung von LGBTQ-Rechten und gegen Abtreibungen. Die Patriot Front wurde 2017 gegründet und hat seitdem Kundgebungen in Städten in den ganzen USA organisiert. Die Mitglieder tragen meist Militärhosen und blaue Hemden, ihre Gesichter bedecken sie mit weißen Masken.

Vor allem in den Masken wollen Verschwörungserzähler den Beweis dafür gefunden haben, dass es sich bei der Hassgruppe in Wahrheit um FBI-Agenten handelt, die aus nicht näher definierten Gründen Zwietracht in der amerikanischen Gesellschaft säen wollen. Die Tatsache, dass mindestens sieben Mitglieder der Gruppe rechtskräftig wegen der Vorbereitung von Aufruhr verurteilt wurden, stört die Verschwörungserzähler nicht. Offenbar ist Elon Musk einer von ihnen.

Musk und die Verschwörungen

Der Chef von Tesla, SpaceX, Boring Company, xAI und X machte im November 2023 Schlagzeilen, als er auf X behauptete, jüdische Gemeinschaften würden "Hass gegen Weiße schüren". Daraufhin sprangen viele große Werbekunden ab und zogen ihre Werbebuchungen von X zurück. Musk versuchte sich zu entschuldigen und brach sogar zu einer Tour durch Israel auf.

Doch der selbsternannte "Kreuzritter der Meinungsfreiheit" konnte es nicht lassen und verbreitete wenig später die Pizzagate-Theorie, wonach prominente US-Demokraten im Keller einer Pizzeria Kindesmissbrauch betreiben würden. In der realen Welt hatte diese Verschwörungstheorie ernsthafte Folgen. Im Dezember 2016 schoss ein Mann in besagter Pizzeria um sich, weil er dachte, dort Beweise für Pizzagate zu finden. Als er nichts entdecken konnte und erkannte, dass es unter der Pizzeria nicht einmal einen Keller gab, ließ er sich ohne Widerstand festnehmen.

Im Dezember schließlich holte Musk den verurteilten Verschwörungstheoretiker Alex Jones zurück auf X und ließ ihn dort eineinhalb Stunden lang abenteuerliche Lügen verbreiten. Mehr Unternehmen stornierten ihre Werbebuchungen, woraufhin sie Elon Musk mit "go fuck yourself" wüst beschimpfte. Die Werbeeinnahmen von Twitter dürften im Jahr 2023 von 4,7 Milliarden US-Dollar auf 2,3 Milliarden Dollar eingebrochen sein. (pez, 21.1.2024)