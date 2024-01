Immer wieder Miakela Shiffrin. AP

Jasna - Mikaela Shiffrin steht in Jasna vor ihrem 95. Weltcupsieg, dem 58. im Slalom. Die Amerikanerin war nach dem verletzungsbedingten Saisonende von Petra Vlhova am Sonntag im ersten Durchgang nahezu konkurrenzlos. Einzig die Kroatin Zrinka Ljutic (+0,52 Sek.) blieb unter einer Sekunde Rückstand. Das ÖSV-Team stellt zur Halbzeit wie schon am schwarzen Samstag nur eine Athletin in den Top 20. Katharina Truppe war Achte (+1,64), auf Platz drei (Melanie Meillard) fehlten ihr 29/100.

Zweitbeste Österreicherin war Katharina Liensberger als 21. (+2,96), die eine Hundertstelsekunde schneller war als Lisa Hörhager (23.). Katharina Huber (29./+3,31) zitterte sich in den zweiten Durchgang (12.15 Uhr/ORF 1), den Marie-Therese Sporer (37.), Franziska Gritsch (40.) und Katharina Gallhuber (41.) verpassten. Im Riesentorlauf am Samstag hatte es erstmals seit 1985 keine Österreicherin ins Klassement geschafft. Mit Ricarda Haaser war nur eine im zweiten Durchgang dabei. (APA, 21.1.2024)