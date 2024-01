Linus Strasser, Kitzbühelsieger 2024. AP

Kitzbühel - Manuel Feller hat seinen vierten Saisonsieg am Sonntag beim Slalom in Kitzbühel verpasst und musste sich mit Platz vier begnügen. Damit blieb Ski Austria bei der 84. Ausgabe der Hahnenkammrennen ohne Podestplatz. Gewonnen hat den Klassiker am Ganslernhang Linus Straßer in 1:40,36 Minuten. Der Deutsche, wohnhaft in Kirchberg und damit Lokalmatador, feierte in Kitzbühel seinen vierten Weltcuperfolg, seinen dritten im Slalom nach Zagreb 2021 und Schladming 2022.

Straßer setzte sich 0,14 Sekunden vor dem schwedischen Halbzeitführenden Kristoffer Jakobsen und 0,2 vor dem Schweizer Daniel Yule, Sieger am Ganslern 2023, durch. Der Brite Dave Ryding, der 2022 am Ganslern triumphiert hatte, reihte sich 17 Hundertstel hinter Feller auf dem fünften Platz ein. Feller hatte 0,79 Sekunden Rückstand auf Straßer, verpasste das Podest um 0,59 Sekunden, führt aber mit nun 395 Punkten weiterhin überlegen im Disziplinenweltcup. Neuer Zweiter ist Straßer mit 208 Zählern.

Dominik Raschner, der in Adelboden von Halbzeitrang 16 auf Platz drei gestürmt war, belegte als zweitbester Österreicher mit 1,53 Sekunden Rückstand Rang sieben. Johannes Strolz (2,40) fuhr unmittelbar vor Adrian Pertl (2,43) auf Platz 15.

Manuel Feller war gut unterwegs, für den Sieg diesmal aber nicht schnell genug. APA/AFP/JOE KLAMAR

Feller holte sein bestes Kitzbühel-Ergebnis, vergangenes Jahr war er als Führender nach dem ersten Lauf im Finale gescheitert. Der Führende im Slalom-Weltcup hatte in dieser Saison bereits in Gurgl, Adelboden und Wengen gewonnen und war beim Sieg von Marco Schwarz in Madonna di Campiglio Fünfter geworden.

Im Finale gescheitert ist der zur Halbzeit fünftplatzierte Olympiasieger Clément Noël, der 2019 am Ganslern gewonnen hatte. Der selektive Kurs ließ zahlreiche Läufer scheitern, allein im ersten Lauf kam es zu 31 Ausfällen, darunter der starke Norweger Atle Lie McGrath, Weltcupdebütant Kilian Pramstaller und Fabio Gstrein. Michael Matt wurde nach einem Einfädler disqualifiziert.

Am Dienstag wird der Weltcup mit einem Nachriesentorlauf in Schladming fortgesetzt, ehe am Mittwoch das klassische Nightrace steigt (je 17.45 Uhr, live ORF 1). (Thomas Hirner, 21.1.2024)