Also echt. Da hat man seit Beginn des Dschungelcamps nicht eine Sekunde lang nicht hingesehen, aber offenbar doch den Einzug eines neuen Bewohners verpasst. Am dritten Tag steht ein unbekannter junger Mann mit sanft gewelltem Haar am Lagerfeuer.

Bei der Ankunft in Australien war Cora Schumacher noch gut gelaunt. Nun hat sie am dritten Tag das Dschungelcamp verlassen. IMAGO/Gartner

Doch es ist gar kein Neuankömmling, sondern Influencer Twenty4tim, der seine Zöpfchen abgelegt hat. Das Wiedererkennen setzt auch gleich ein, als er die News des Tages verkündet: "Ich kann nicht furzen.."

"Wir haben nur eine Pfanne"

Kein Wunder, der Dschungel-Fraß bringt ja auch alles durcheinander. Gut, dass die Camperinnen und Camper heute mal selbst kochen dürfen. Frisches Gemüse wird ins Camp gebracht und Alpakafleisch. Da fallen Vegetarierin Leyla fast die Augen heraus vor Entsetzen. Sie bittet, bei ihr das Fleisch wegzulassen und bekommt von Fabio zu hören: "Wir haben nur eine Pfanne."

Nun gut, das kann man gerade noch durchgehen lassen. Für echten Fleischesfrust sorgt dann aber Schauspieler Felix von Jascheroff, als er erklärt: "Für Extra-Wünsche ist hier überhaupt kein Platz." Ob er die Dschungel-Krone kriegt, ist unklar. Aber der Rüpel-Award geht schon mal an ihn.

Bitterböse Rache

Und Leyla rächt sich bitterböse. Die Dschungelprüfung bricht sie binnen einer Nano-Sekunde ab. "Sie kann es einfach nicht", bescheidet Kim Virginia kühl, hat aber möglicherweise die Dramaturgie dahinter nicht erkannt. Am Tag 3 nämlich dauert das Dschungelcamp nur lächerliche 40 Minuten, weil RTL lieber die Playoff-Spiele der US-amerikanischen Profiliga im American Football (NFL) zeigt.

Dschungel, Tag 3: Sonja Zietlow (rechts) tröstet die schluchzende Leyla Lahouar. RTL / Stefan Thoyah

Man stelle sich vor, Leyla hätte eine ellenlange Dschungelprüfung durchgestanden und RTL diese gesendet. Es wäre gar keine Zeit mehr für anderes gewesen. Der Fan-Gemeinde wären die Tränen von Lucy Diakovska (Ex-No Angel) entgangen. Sie weint, weil ihre bereits verstorbene Mutter ihren Erfolg nie anerkannt hat.

Bedauernswert, die Lucy. Aber irgendwie hat man langsam doch das Gefühl (Stichwort Zeitdruck), dass der Seelenstriptease in der diesjährigen Staffel nur so rausgehauen wird, damit das auch erledigt ist.

Abgang, nur mündlich

Gemäß diesem Motto scheint auch das blasse Model Anya was zu sagen zu haben: "Ich hatte einen Sex-Dream, ich habe mit ihm geschlafen in meinem Traum." Gemeint ist Mitcamper David Odonkor, ein Fußballer. Recht spannend ist das derweil nicht, aber vielleicht geht da was, wenn die Sendung wieder länger dauert.

Der große Knall hingegen wird zunächst vom Modertoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen nur mündlich am Ende der Live-Sendung überliefert: Cora Schumacher hat das Camp verlassen. Hintergründe soll es am Montag in der nächsten Folge Sendung geben. Die "Bild"-Zeitung spekuliert über gesundeitliche Grüne. Wer sich im Live-Stream von RTL plus Infos erhofft, wird enttäuscht. Der sollte nach der kurzen Sendung im Free-TV eigentlich weiterlaufen, bricht aber zusammen. Alles in allem ist das kein guter Abend. (Birgit Baumann, 22.1.2024)