Österreichs Handballteam greift mit Boris Zivkovic und Lukas Herburger nach den Sternen. APA/EVA MANHART

Wo das hinführen soll? Ins Semifinale soll es führen, natürlich reden die Handballer jetzt auch selbst davon, wer wollte es ihnen verdenken? Österreich ist bei der EM in Deutschland ungeschlagen, der sensationellen Vorrunde mit einem Unentschieden gegen Kroatien und Spanien, das sich verabschieden musste, folgte eine sensationelle Hauptrunde mit einem Sieg über Ungarn und dem 22:22 am Samstag gegen Gastgeber Deutschland. Vor knapp 20.000 Fans in der Kölner Lanxess Arena hatten die Österreicher über weite Phasen das Spiel bestimmt und in der zweiten Hälfte schon mit plus fünf geführt, ehe die Hausherren im Finish noch den Ausgleich schafften.

Auf beiden Seiten agierten die Torhüter überragend, Constantin Möstl ließ die Deutschen, Andreas Wolff die österreichischen Werfer verzweifeln, die am Ende auch mehrmals die Stange trafen. Kein Wunder, dass die Bild-Zeitung schrieb: "Na, servus! Diese Österreicher haben uns den großen EM-Traum fast kaputt gemacht. Der vermeintlich krasse Außenseiter führte unsere Handballer gestern zeitweise vor, erkämpfte am Ende hochverdient ein 22:22 (12:11). Deutschland entgeht knapp einer Blamage."

"Schmeichelhaft"

Noch deutlicher die Berliner Morgenpost: "EM-Schock: Die deutschen Handballer blamieren sich beim 22:22 gegen Österreich." Und die Süddeutsche: "Ganz knapp am Fiasko vorbei. Die deutschen Handballer schaffen dank Glück und Torwart Wolff gegen starke Österreicher ein schmeichelhaftes 22:22." Die Frankfurter Allgemeine meint: "Der Traum vom Halbfinale bei der Heim-EM rückt für Deutschlands Handballer in die Ferne".

Für Österreichs Handballer ist dieser Traum in den Fokus gerückt. Die Österreicher sind bei der EM noch immer ungeschlagen, sie leben einen Traum, sie sagen, sie würden "fliegen". Sie trauen sich jetzt "alles" zu, warum auch nicht, es ist ihnen schließlich auch alles zuzutrauen. Die Tabelle ihrer Hauptrundengruppe 1 sieht sie vor den beiden letzten Spieltagen hinter den Franzosen (sechs Punkte), die am Samstag Island 39:32 schlugen, mit vier Punkten gleichauf mit Ungarn, das Kroatien 29:26 besiegte.

Constantin Möstl brachte die Deutschen (im Bild Timo Kastening) zur Verzweiflung, hielt 47 Prozent der Würfe auf sein Tor, das ist nicht von dieser Handballwelt. APA/AFP/INA FASSBENDER

Am Montag steht Deutschland gegen Ungarn schon unter Siegzwang. Österreich steht unter gar nichts, Österreich kann nur gewinnen. Diese EM geht so oder so nicht nur in die Handball-, sondern in die Sportgeschichte Österreichs ein, in den letzten zwei Hauptrundenpartien wird vielleicht noch die Überschrift des Kapitels gefettet.

Österreichs letzter Gegner wird am Mittwoch Island sein, gegen das es in der Vorbereitung zwei Niederlagen setzte. Doch bei der EM sind die in der Hauptrunde noch punktelosen Isländer praktisch bereits ohne Chance auf höhere Weihen. Etliche Kundige meinen, dass sich Österreich auf diese Partie konzentrierten sollte. Doch Handballer denken anders. "Wir denken immer ans nächste Spiel", sagt Möstl. "Und wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen." Auch Österreichs slowenischer Teamchef Ales Pajovic sagt: "Alles ist möglich."

Frankreichs "Maschinen"

Das nächste Spiel steigt schon heute, Montag (18 Uhr, ORF 1), und da baut sich die Großmacht Frankreich vor Österreich auf. Die Franzosen haben als zweiter großer EM-Favorit neben Dänemark zu gelten, allerdings trugen sie in der Vorrunde gegen die Schweiz (22:22) schon einmal ein blaues Auge davon. Pajovic nennt Frankreich ein "All-Star-Team. Jede Position ist doppelt besetzt, sie sind auch athletisch und physisch Maschinen. Es wird brutal schwer", beschreibt der Teamchef den sechsfachen Welt- und dreifachen Europameister, der allerdings schon seit zehn Jahren auf einen EM-Titel wartet.

War dreimal Welthandballer: Der Franzose Nikola Karabatic. AP

Der größte Name im französischen Team ist Nikola Karabatic, der 39-Jährige war dreimal Welthandballer (2007, 2014, 2016), er hält bei zehn Goldmedaillen bei Großevents, zweimal in seiner Karriere trug er sogar gleichzeitig alle drei großen Titel (Olympia, WM, EM). Natürlich hat Karabatic die Olympischen Spiele im Sommer in Paris im Hinterkopf, aber er sagt auch, dass er "immer nur ans nächste Spiel" denkt. Handballer, wie gesagt.

Eine Rekordquote

Der ORF wird auch die beiden letzten Hauptrundenspiele auf dem Einser-Kanal bringen. Die Quote am Samstag brachte einen Handballrekord, bis zu 725.000 sahen zu. In der deutschen ARD waren 7,7 Millionen dabei, ein solches Publikum wird ein österreichischesHandballteam so schnell nicht wieder erleben.

Goalie Constantin Möstl freut sich auf Karabatic, freut sich auf die Franzosen. Sein Vater Werner, in den 1990ern Teamgoalie und mit Westwien viermal Meister, freut sich mit. Papa Möstl flog am Samstag eigens nach Köln, um das Deutschlandspiel zu sehen. Frankreich geht sich nicht aus, aber Island könnte wieder ein Thema werden. "Schön langsam geht es ins Geld", sagt Möstl senior. "Aber es ist mir jeden Euro wert." Das Handballkapitel im heimischen Sportgeschichtsbuch, es ist noch nicht ganz fertig. (Fritz Neumann, 22.1.2024)