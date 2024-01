In der Realityshow ziehen elf Kandidatinnen und Kandidaten in eine luxuriöse Villa am Meer und spielen um 250.000 Dollar

Teilen ist an sich eine schöne Sache. Aber sie hat den Haken, dass man danach selbst weniger hat. Um dieses und andere Dilemmata geht es in der Realityshow The Trust auf Netflix: Elf Kandidatinnen und Kandidaten ziehen in eine luxuriöse Villa am Meer und spielen um 250.000 Dollar. Die Summe wird fair auf alle elf aufgeteilt – sofern sich die Spielenden kollektiv dafür entscheiden. Sie haben aber auch täglich die Möglichkeit, eine Person aus dem Bewerb zu wählen.

Für die Kandidatinnen und Kandidaten geht es in "The Trust" um 250.000 Dollar. Getty Images for Netflix

Die Krux: Schon eine geheim abgegebene Stimme reicht für den Rausschmiss – selbst dann, wenn sich alle anderen dagegen entscheiden.

"Wir sind eine Familie"

Natürlich beteuert die Gruppe untereinander stets, gegen einen Rauswurf zu stimmen. Die bunt zusammengewürfelten Menschen fühlen sich – Aufregung, Kameras und Gruppendynamik sei Dank – bald untrennbar verbunden. Der Satz "Wir sind eine Familie" fällt, bevor der Letzte seine Zahnbürste ausgepackt hat.

So lieb haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann aber doch nicht. Einer von ihnen ist etwa Millionär und für die "Erfahrung" dabei – was bei jenen schlecht ankommt, die das Geld wirklich gut brauchen könnten. Und im Lauf des Spieles herrscht immer öfter die Sorge, dass jemand doch heimlich für einen Rauswurf stimmt – und ist es dann nicht besser, einen potenziellen Problememacher vorsorglich abzuwählen ...?

Im Spieldesign von The Trust geht es fast ausschließlich um Geld und Strategie. Letztlich funkt den Spielenden aber natürlich Politisches wie Zwischenmenschliches in ihre Entscheidungen – und das ist es, was die Show sehenswert macht. (Sebastian Fellner, 22.1.2024)