Im Burgtheater diskutierten am Sonntag (von li. nach re.) Nahostexpertin Gudrun Harrer, Politikanalystin Dahlia Scheindlin, die israelische Palästinenserin Rula Hardal und Außenminister Alexander Schallenberg. STANDARD/Regine Hendrich

Der Nahostkonflikt dominiert zwar Schlagzeilen und internationale Diplomatie – doch angesichts der aufgeheizten Stimmung rund um den Gaza-Krieg erwies sich die Suche nach Expertinnen und Experten für das Podium der jüngsten Ausgabe von "Europa im Diskurs" im Wiener Burgtheater als schwierig. Schließlich stellten sich am Sonntag der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), die renommierte israelische Beraterin und Demoskopin Dahlia Scheindlin, die israelisch-palästinensische Politologin Rula Hardal und Nahostexpertin Gudrun Harrer der öffentlichen Diskussion über Friedenschancen in Nahost.

Doch bereits fünf Minuten nach Beginn der Matinee – die DER STANDARD gemeinsam mit dem Burgtheater, der Erste Stiftung und dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) veranstaltete – wurde Schallenberg von propalästinensischen Aktivistinnen und Aktivisten in den hinteren Reihen ausgepfiffen und mit Rufen nach einer Waffenruhe übertönt. Zuvor hatte vor dem Burgtheater eine Gruppe Demonstranten Flaggen der höchst umstrittenen Israel-Boykottbewegung BDS geschwenkt.

Während einige der Aktivisten nach Aufforderung durch Sicherheitsbeamte den Saal verließen, blieben andere sitzen, um die Diskussion immer wieder mit Zwischenrufen zu stören. Den Bitten von Moderator und IWM-Rektor Misha Glenny sowie auch von Besuchern, den Rednerinnen und Rednern erst einmal zuzuhören, wurde nicht Folge geleistet.

Kritik an Österreich

Dabei wurde auf dem Podium durchaus Kritik an der Position Österreichs laut, das als nur eines von zwei EU-Ländern gegen eine Resolution für eine Waffenruhe im blutigen Gaza-Krieg in der Uno-Vollversammlung gestimmt hatte. Dies begründete Schallenberg, wie zuvor, damit, dass im Resolutionstext eine Verurteilung der Hamas und Israels Recht auf Selbstverteidigung fehlten.

Hardal widersprach auch der Darstellung Schallenbergs, wonach der aktuelle Konflikt erst mit dem brutalen Hamas-Massaker am 7. Oktober begonnen habe, sondern nannte als dessen Beginn spätestens das Scheitern des Oslo-Friedensprozesses in den Neunzigern. Es brauche eine neue Sichtweise auf den festgefahrenen Konflikt. Hardal forderte Schallenberg und die EU am Vorabend des Außenministertreffens in Brüssel dazu auf, mehr Druck auf Tel Aviv auszuüben.

In eine ähnliche Kerbe schlug die Demoskopin Scheindlin, die auf jahrelange Warnungen verwies, wonach die militärische Besatzung von Palästinensergebieten und die Verweigerung von Selbstbestimmungsrechten nur zu weiterer Gewalt führten. Die extremsten Akteure auf allen Seiten hätten den Konflikt an sich gerissen. Die Spaltung verlaufe nicht zwischen Palästinensern und Israelis – sondern zwischen jenen, die an eine friedliche Lösung glauben, und jenen, die militärisch Fakten schaffen wollen. Auch Scheindlin sparte nicht mit Kritik an Premier Benjamin Netanjahu, der jüngst bekräftigte, dass es mit ihm keine Zweistaatenlösung geben werde.

Festhalten an Zweistaatenlösung

Warum die gesamte Welt – von China bis USA – dennoch daran hänge, wollte Glenny von Schallenberg wissen. Hier sei man mit Israel nicht auf einer Linie, doch Frieden könne man niemandem aufzwingen, so Schallenberg. Man könne sich aber sehr wohl dafür einsetzen und gemäßigte Partner einbeziehen.

Als großes Versagen bezeichnete die leitende STANDARD-Redakteurin Harrer den Glauben, es könne einen Friedensprozess zwischen Israel und den arabischen Nachbarn geben, in den die Palästinenser nicht eingebunden sind – wie etwa bei den Abraham-Abkommen. Diese hätten jedoch immerhin gezeigt, dass immer mehr arabischen Nachbarn in der Region bereit seien, Seite an Seite mit Israel zu leben. Auch wenn die Gefahr einer Eskalation in der Region eindeutig zunehme (Stichwort: z.B. Huthis im Jemen, Uneinigkeit in der iranischen Führung) gebe es immer noch viele pragmatische Akteure in Nahost, die daran nicht interessiert seien und die man in Deeskaltionsbemühungen miteinbeziehen könne.

Hardal sieht jegliche Aussichten auf ein Miteinander "aller Menschen zwischen dem Jordan-Fluss und dem Mittelmeer" an eine Waffenruhe geknüpft. Genauso hänge auch die Eindämmung des Konflikts, der sich auf die Region auszuweiten droht, und die Freilassung der von der Hamas entführten Geiseln an einer solchen Waffenruhe.

Immerhin seien alle bisher freigelassenen Geiseln im Zuge eines Deals freigekommen. Auch Schallenberg konnte dem etwas abgewinnen: "Um alle Geiseln freizubekommen, braucht es eine nachhaltige Waffenruhe." Doch das ging erneut im Geschrei der Aktivisten unter. (Flora Mory, 21.1.2024)