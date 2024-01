"Themenmontag: Supermarkt", neue ORF-Serie "School of Champions" und "Thema" - mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Diskrete Flüchtlinge – Russen in Serbien. Was nun? Als einer der letzten Verbündeten Russlands in Europa hat Serbien keine Sanktionen gegen den Kreml verhängt. Tausende russische Oppositionelle sind nach Serbien geflüchtet. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Supermarkt Zum Auftakt eines Themenabends geht es um die Tricks der Supermärkte mit Non-Food-Produkten. Danach geht es in No-Name oder Marke – Wie isst man besser? (21.05) um die Eigenmarken der Supermärkte, gefolgt von den Dokus Fertiggerichte – besser als ihr Ruf? (21.55) und Die Tricks mit Honig(22.45). Bis 23.35, ORF 3

20.15 SERIENSTART

School of Champions (1–2/8) (A 2023, Dominik Hartl, Johanna Moder) Zehn junge Talente treten an, um sich im Ski-Elite-Internat in den Bergen Österreichs ihren Traum zu erfüllen. Auftakt der achtteiligen ORF-Serie. Bis 21.55, ORF 1

21.10 MAGAZIN

Thema Leichenteile im Marchfeldkanal – es war ein Gewaltverbrechen. / Die Inflation und ihre Folgen. / Immer mehr Erwachsene mit ADHS. / Aufregung um die "Orgasmus-Päpstin". Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Aufgedeckt/Blutbeleckt/Unentdeckt Die Geschichte von Abfahrerin Nicola Werdenigg kommt mit dem Film Persona Non Grata ins Kino. Werdenigg und Hauptdarstellerin Gerti Drassl sind zu Gast. Außerdem widmet sich das Magazin Lenin anlässlich dessen 100. Todestages und stellt ein Buch von Musikwissenschafter Arno Lücker vor, in dem er 250 Komponistinnen ins Zentrum rückt. Ab 23.25 ist die Doku Kultur ist das neue Salz – Auftakt zum Kulturhauptstadtjahr zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

23.10 DRAMA

Drei Tage und ein Leben (Trois jours et une vie, F/BEL 2019, Nicolas Boukhrief) 15 Jahre nach dem Verschwinden eines kleinen Jungen kehrt Antoine (Pablo Pauly) in seinen nordfranzösischen Heimatort zurück – und weiß als Einziger, was damals passiert ist. Atmosphärisches Schuld-und-Sühne-Drama mit Sandrine Bonnaire und Margot Bancilhon. Bis 1.05, MDR

Verfolgt mit Angst die Suche nach einem verschwundenen Jungen: Jeremy Senez in "Drei Tage und ein Leben", MDR, 23.10 Uhr. MDR

Radiotipps

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche geht es um den "Österreichischen Menschen", eine Bücherbox zum Thema "Black America" und den Triumph des Homerecordings. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Globale Landhandelsrouten. Mit Andreas Külzer, Professor für Byzantinistik. Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Eine Permafrostprobe reist nach Wien Was erzählt der Import aus der Arktis, der in der Bundeshauptstadt untersucht wird? Bis 19.30, Ö1 (Karl Gedlicka, 22.1.2024)