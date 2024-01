Der Überfall auf ein Juweliergeschäft ist Ausgangspunkt für Kritik an der Polizei und am System generell

Als Sebastian Bootz (Felix Klare) und Thorsten Lannert (Richy Müller) am Tatort eintreffen, ist Juwelier Hager (Jevgenij Sitochin) kurz vor einem Herzanfall, weil er überfallen und eine Kundin getötet wurde. ORF/SWR/Benoit Linder

Wien - "Zerrissen" heißt der neue "Tatort" aus Stuttgart mit Richy Müller und Felix Klare und darum geht es: Kurz vor Ladenschluss wird in Stuttgart ein Juwelier überfallen, eine Kundin stirbt beim Versuch zu fliehen. Das Vorgehen der Räuber gleicht einem Überfall vom Vorjahr und so geraten die verschwägerten Familien Maslov und Ellinger in den Fokus der Ermittlungen von Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare).

Familie Ellinger-Maslov hält zusammen, darauf legt nicht nur die Großmutter (Maria Mägdefrau) Wert. ORF/SWR/Benoit Linder

Die erwachsenen Mitglieder der Familie haben viel Erfahrung damit, polizeiliche Anfragen an sich abperlen zu lassen und Alibis herbeizubringen. Bleibt der 13-jährige David, der in einem Jugendheim untergebracht ist. Die ihn betreuende Sozialarbeiterin Annarosa (Caroline Cousin) verteidigt den Jungen mit voller Überzeugung. Doch der Teenager gerät in Loyalitätskonflikte zwischen seinen kriminellen Verwandten, der streitlustigen Sozialarbeiterin und den Kommissaren, die in dem strafunmündigen Jungen einen entscheidenden Zeugen vermuten.

ORF/SWR/Benoit Linder

Astrid Ebenführer resümiert im TV-Tagebuch des STANDARD: "Dieser Fall wird jene, die einen klassischen Krimi erwarten, nicht glücklich machen. Vielmehr entwarf Regisseur Martin Eigler ein trauriges Drama eines Jugendlichen auf der Suche nach sich selbst."

"Spiegel Online" vergibt sechs von zehn Punkten und schreibt: "In-die-Fresse-'Tatort' zwischen Randale und Reflexion."

Und wie sehen Sie den neuen "Tatort"? Top oder Flop? (red, 21.1.2024)