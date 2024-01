In ganz Pakistan nahmen zuletzt Anschläge von militant-islamistische Gruppierungen zu. AP/Rahmat Gul

Islamabad – Aufgrund von Terrorgefahr haben Behörden in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad am Montag die Evakuierung von Schulen und Universitäten angeordnet. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Geheimdienstes erfuhr, gab es konkrete Terrordrohungen gegen drei Universitäten, die vom Militär verwaltet werden. In der Stadt sei die Präsenz von Polizei und Militär verstärkt worden, hieß es aus informierten Kreisen.

In Pakistan gab es zuletzt öfter Anschläge, meist verübt durch militant-islamistische Gruppierungen. Für den 8. Februar sind in dem Land zwischen dem Iran und Indien Wahlen der Nationalversammlung und der Provinzversammlungen angesetzt. (APA, red, 22.1.2024)