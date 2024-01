China steckt in einer Deflation – und das aus mehreren Gründen. Das birgt zahlreiche Probleme für die Wirtschaft und den Aktienmarkt

Ökonomen haben gewöhnlich Probleme, Bürgern zu erklären, warum Deflation etwas Schlechtes sein soll: Die Preise fallen schließlich, alles wird billiger, am Ende sinkt sogar die Arbeitszeit – was soll daran verkehrt sein? In China lässt sich gerade genau diese Problematik beobachten.

Anfang vergangener Woche verkündete iPhone-Hersteller Apple, seine Preise für das iPhone 15 um 700 Yuan (rund 80 Euro) zu senken. Der Grund waren schwache Verkaufszahlen. Nach Tesla ist Apple damit schon der zweite amerikanische Konzern, der seine Produkte billiger anbieten muss. China steckt in einer Deflation – und das gleich aus mehreren Gründen: Die Demografie drückt langfristig und nachhaltig auf das Wachstum. Gerade erst hat das Nationale Statistikamt bekanntgegeben, dass die Bevölkerung 2023 das dritte Jahr in Folge geschrumpft ist – und zwar um zwei Millionen. Trotz der Aufhebung der Ein-Kind-Politik haben viele Chinesinnen keine Lust, Kinder zu bekommen. Weniger Menschen bedeuten weniger Konsum, und das bedeutet weniger Wirtschaftswachstum.

Apple hat angekündigt, seine Preise für das iPhone 15 um rund 80 Euro zu senken. AFP/STR

Die Immobilienkrise schwelt unterdessen weiter. Der Sektor ist für rund ein Drittel der chinesischen Wirtschaftsleistung verantwortlich. Fehlen die Impulse aus der Baubranche, kommt auch das Wachstum nicht richtig in Gang. Die chinesische Wirtschaft soll zwar 2023 um 5,2 Prozent gewachsen sein. Erstens aber ist das für ein Land mit verhältnismäßig geringem Wohlstandslevel zu wenig, und zweitens vertraut den amtlichen Zahlen eh niemand so recht.

Die Flaute wiederum drückt auf die Beschäftigung. Die Jugendarbeitslosigkeit erreichte im Juli vergangenen Jahres ein Rekordniveau. Dann entschied sich das Nationale Statistikamt dazu, einfach keine Zahlen mehr zu veröffentlichen. Seit Mittwoch gibt es wieder Zahlen, nun aber in einer veränderten Berechnungsmethode, die die Problematik freilich etwas kleiner aussehen lässt.

Radikaler U-Turn

Dabei sah die Lage vor einem Jahr noch ganz anders aus: In einem radikalen U-Turn hatte die chinesische Führung nach Protesten im Dezember 2022 ihre Zero-Covid-Politik beendet und damit die chinesische Wirtschaft wieder geöffnet. Das große "China Reopening" galt als einer der besten Spekulationen des Jahres. Die Aktien großer Tech-Firmen wie Alibaba, Tencent und Baidu hatten Nachholbedarf gegenüber ihren westlichen Konkurrenten wie Meta, Amazon und Google. Aktien von Casino-Betreibern galten als heiße Wette, da diese vom neuen Reiseboom der Lockdown-geplagten Chinesen profitieren müssten. Und auch die großen Leitindizes hinkten ihren westlichen Pendants weit hinterher: Der CSI300, der Leitindex der chinesischen Festlandaktien, notiert aktuell bei 3.200 Punkten – das ist in etwa der Stand wie vor fünf Jahren. Um den Kursverfall zu stoppen, greift die KP auf ihre bewährten Werkzeuge zurück – ein wenig Anreize hier und viel Zwang da: Vergangene Woche forderten chinesische Behörden Fondsmanager dazu auf, keine Aktien mehr zu verkaufen. Geholfen hat es wenig, die Kurse fielen weiter.

Und doch bleiben die chinesische Wirtschaft und insbesondere der Aktienmarkt eine interessante Investition. Denn trotz der deflationären Tendenzen hat die chinesische Zentralbank im Dezember die Zinsen nicht gesenkt. Der Leitzins ist seit 2015 stabil zwischen 3,5 und 4,25 Prozent. Als nicht unwahrscheinlich gilt, dass Peking zusammen mit der amerikanischen Zentralbank Fed im März mit Zinssenkungen beginnt. Zudem dürfte sich im US-Wahljahr die sich seit einigen Wochen abzeichnende Entspannung zwischen Peking und Washington sowohl in der chinesischen Wirtschaft als auch auf dem Absatzmarkt bemerkbar machen. Tritt all dies ein, dürften chinesische Aktien endlich im Kurs steigen – iPhones allerdings auch im Preis. (Philipp Mattheis, 22.1.2024)