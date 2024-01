Berlin - Der Sender RTL will seinen Streamingdienst RTL+ besser für einen Massenansturm rüsten, wie ihn jetzt der Rummel um Cora Schumacher ausgelöst hat. "Wir arbeiten intensiv daran, dass sich so ein Ausfall nicht wiederholt", teilte eine Sendersprecherin am Montag in Köln der Deutschen Presse-Agentur mit. Gegen Ende der Realityshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war RTL+ zusammengebrochen. Zuvor hatte man angekündigt, dass das Model Schumacher ausscheidet.

Da war sie noch guter Dinge: Cora Schumacher vorm Abflug ins RTL-Dschungelcamp Foto: IMAGO/Gartner

"Aufgrund einer extrem hohen zeitgleichen Nutzung von RTL+, bedingt durch den spontanen Auszug von Cora Schumacher, kam es gestern gegen 20.55 Uhr trotz aller Vorbereitungen zu einer Überlastung mehrerer Systeme." Auf Fernsehern sei RTL+ zwar nach einer 20-minütigen Störung wieder verfügbar gewesen. Aber: "Auf den Web-Browsern sowie auf den iOS- und Android-Apps war die Störung von verschiedenen Faktoren abhängig und daher auch in der Dauer sehr unterschiedlich."

Wegen einer Sportübertragung hatte die Dschungelcamp-Sendung am Sonntag nur 40 Minuten gedauert. Nach der Livesendung, die bis 20.55 Uhr dauerte, brach die Streaming-Plattform RTL+ zusammen. Danach wäre im RTL-TV-Programm American Football ausgestrahlt worden. Parallel hätte auf der Streaming-Plattform ein Talk nach dem Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" laufen sollen.

Alle Fans vom RTL-Dschungelcamp können die Folge von Sonntagabend sowie die dazugehörige Nachbesprechung "Die Stunde danach" ab sofort auf RTL+ nachschauen, so die Sprecherin. Auch die Spiele Tampa Bay Buccaneers gegen die Detroit Lions sowie Kansas City Chiefs gegen Buffalo Bills stehen für alle NFL-Fans ab sofort in voller Länge zum Streamen bereit. Die nächste Folge der Dschungelshow mit weiteren Infos rund um den Auszug von Cora Schumacher ist an diesem Montag ab 22.15 Uhr live bei RTL und im Livestream auf RTL+ zu sehen. (APA, 22.1.2024)