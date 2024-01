Die Militärpräsenz Israels an der Grenze zum Libanon wird immer größer. REUTERS

Als kurz vor 21 Uhr am Freitag die Sirenen losheulten, klangen sie anfangs heiser. In Haifa, einer Küstenstadt sechzig Kilometer südlich der Grenze zum Libanon, wurde der Luftschutzalarm selbst in den explosiven Monaten seit dem 7. Oktober kaum gebraucht. Die Raketen der Hamas reichen nicht bis hierher – jene der Hisbollah im Libanon aber sehr wohl. Entsprechend groß war die Sorge, als die Menschen am Freitag in ihre Luftschutzräume rannten.

Der Luftschutzalarm in Haifa stellte sich als Fehlalarm heraus. Er wurde nicht durch eine Rakete ausgelöst, sondern durch die israelische Luftraumverteidigung, die auf eine nicht registrierte Drohne abzielte. Der Vorfall zeigt aber, wie angespannt die Lage ist. Sollte der "Krieg in geringer Intensität", wie Militärexperte Amos Yadlin die ständigen Gefechte im Norden nennt, in einen tatsächlichen Krieg umschlagen, wäre das eine Eskalation völlig neuen Ausmaßes. Das Arsenal der Hisbollah ist nicht nur zehnmal so groß wie jenes der Hamas, es kann auch längere Strecken bedienen und erlaubt präzisere Schläge.

Israels Armee betont, man wolle keinen Krieg im Libanon, der Fokus liege auf Gaza. Auch Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah, so vermutet der israelische Sicherheitsapparat, habe kein Interesse an einer weiteren Eskalation. Nasrallah lässt aber zu, dass die Angriffe auf Israel immer wieder auch über grenznahe Ziele hinausgehen – etwa am 6. Jänner, als die Luftabwehrbasis am Meron-Berg mit dutzenden Raketen angegriffen und beschädigt wurde. Sollte einer dieser Angriffe – mit oder ohne Absicht – zu gröberen Schäden oder einer größeren Anzahl ziviler Opfer führen, dann bliebe Israel nichts anderes übrig, als den Krieg zu erklären, sagt Yadlin.

Druck von Biden

In Israel gibt es einige, die erst gar nicht so lange warten wollen. Ihre Vertreter sitzen auch im Sicherheitskabinett. Berichten zufolge hätte Verteidigungsminister Yoav Gallant schon im Oktober den Krieg eröffnet. Es war US-Präsident Joe Biden, der Druck auf Premier Benjamin Netanjahu ausübte – aus Angst vor einer unkontrollierbaren Eskalation, an der sich dann auch US-Truppen beteiligen müssten. Als sich bald nach Kriegsbeginn die Oppositionspolitiker Benny Gantz und Gadi Eisenkot dem Kabinett anschlossen, setzten auch sie sich für Zurückhaltung im Norden ein – und sie tun es bis heute.

Nun aber steigt der Druck. Immer mehr Militärexperten raten der Armee, den Zeitpunkt des Kriegsausbruchs nicht der Hisbollah zu überlassen, sondern selbst präventiv anzugreifen. Auch in der Bevölkerung wächst die Unzufriedenheit mit der gefühlten Zurückhaltung des Kriegskabinetts. Immer noch können 100.000 Menschen nicht in ihre Dörfer und Städte nahe der Grenze zum Libanon zurückkehren, ihre Betriebe und Landwirtschaften liegen brach. Dass es der Hisbollah gelungen ist, Israel zur großräumigen Evakuierung der nördlichen Gebiete zu zwingen, sei schon für sich genommen "eine massive strategische Errungenschaft", sagt Experte Yadlin.

Israel verlangt, dass sich die Milizen der Hisbollah jenseits des Litani-Flusses in den Norden zurückziehen – so, wie es die UN-Resolution 1701 vorsieht. Seit Wochen wird unter US-Vermittlung versucht, eine Verhandlungslösung zu erreichen, bis jetzt blockierte die Hisbollah aber jede Einigung. Gallant hat bereits ein Ultimatum definiert: Sollte es bis Ende Jänner keinen Verhandlungserfolg geben, führe an einem Krieg kein Weg vorbei.

Israel "nicht vorbereitet"

Israel spekuliert darauf, dass Nasrallah sich davon beeindrucken lässt. Ihm liege nichts daran, den Libanon für die Hamas zu opfern, glaubt man hier. Die Hisbollah vermittelt andere Signale: Israel müsse die Kämpfe in Gaza einstellen, dann könne man reden. Hisbollah-Vertreter Mohammad Raad behauptete zudem, Israel sei "nicht vorbereitet auf den Krieg, für den sich der islamische Widerstand im Libanon gerüstet hat".

Im israelischen Armeekommando arbeitet man nun laufend an einer Aufstockung der Truppen im Norden. Einige der Reservisten, die aus Gaza zurückgekehrt sind, wurden bereits an die libanesische Grenze verlagert und dort in konkrete Strategiepläne für den Tag X eingeführt.

Seit dem 7. Oktober haben die Milizen im Libanon laut Angaben der israelischen Armee mehr als 2000 Geschütze auf Israel abgefeuert, den überwiegenden Teil auf grenznahe Gebiete. Sieben israelische Zivilisten und neun Soldaten kamen dabei zu Tode. Weitaus größer waren die Verluste auf der Seite der Hisbollah: Laut Angaben der vom Iran gesteuerten Miliz wurden mehr als 160 ihrer Kämpfer getötet. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 22.1.2024)