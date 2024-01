Vom Ladestecker auf der Unterseite bis zur flachen Bauform – Dritthersteller verdienen an Auf- und Untersätzen für das umstrittene Steuergerät

Von Smartphones kennt man das Phänomen zur Genüge. Das Flaggschiff im knapp vierstelligen Preisbereich spielt technisch alle "Stückl'n", aber es hapert an einem grundlegenden Kriterium: Ergonomie. Die flotte Hardware steckt in einem Gehäuse, das zwar hübsch anzusehen, aber aufgrund der schieren Größe des Geräts und glatter Rückseite schwierig zu halten ist. Als Lösung greift man also zu einer Hülle, die das Gerät schützt, aber die hübsche Ästhetik zumindest beeinträchtigt.

Auch Apple, eigentlich oft gelobt für nutzerfreundliches Produktdesign, ist nicht immun gegen solche Ausrutscher. Mit der kabellosen "Magic Mouse" wollte man neue Wege für die Eingabe auf Computern und Laptops erschließen, indem man eine optische Maus mit einer touchempfindlichen Oberfläche zum Zwecke der Gestensteuerung kombinierte. Das führte allerdings zu einem Gerät, das auch heute noch als gutes Veranschaulichungsobjekt dafür dienen kann, warum das Prinzip "form over function" in der Regel eine schlechte Idee ist. Im Gegenzug für die Touchoberfläche muss man sich mit allerlei Nachteilen herumschlagen, für die Dritthersteller teils skurril anmutende Accessoires entwickelt haben. Eine Übersicht.

Ein nicht behebbares Problem

Für Mausverhältnisse ist die Magic Mouse flach wie eine Flunder. Wohl auch dieser Entscheidung ist geschuldet, dass sich der Ladeanschluss für das Gerät sowohl bei der ersten Magic Mouse als auch der Magic Mouse 2 und selbst ihrer 2022 veröffentlichten schwarzen Neuauflage auf der Unterseite befindet. Das ist bei einer drahtlosen Maus, die immerhin um stolze 85 Euro (weiß) bzw. 109 Euro (schwarz) verkauft wird, eine Entscheidung, die bei einigen Nutzern und Tech-Journalisten für Kopfzerbrechen sorgt. Denn sie hat zur Folge, dass man die Maus zum Aufladen des integrierten Akkus umdrehen muss. Das ist nicht nur umständlich, sondern verunmöglicht auch eine Verwendung der Maus.

I fixed Apple's biggest design flaw..sort of.

Unnecessary Inventions

Andere Hersteller haben dieses Problem längst gelöst. Ihre Drahtlos-Mäuse haben entweder ein Batteriefach, das den schnellen Tausch des Energieträgers erlaubt, oder einen nach vorn gerichteten Ladeport. Das ermöglicht es, die Maus weiterzuverwenden, während ihr Akku wieder befüllt wird. Apple betont in seinem Marketing für die Magic Mouse hingegen die schnelle Ladedauer und lange Akkulaufzeit. So mancher Mac-User hat diese Designentscheidung auch schon öffentlich genau mit diesen Argumenten gerechtfertigt. Man müsse die Maus ja ohnehin nur einmal im Monat für ein paar Minuten ans Ladekabel hängen, daher sei es ja kein richtiges Problem.

Aber selbst wenn man wollte, ließe sich das Problem ohnehin nicht ganz beheben. Der Bastel-Youtuber Unnecessary Inventions hat – der Name ist Programm – nämlich ein Accessoire mit Kugellagern und einem gewinkelten Lightning-Kabel gebaut, um die Magic Mouse auch kabelgebunden nutzen zu können. Dabei fand er heraus, dass die Maus den Dienst verweigert, sobald sie aufgeladen wird.

Der Tatofy Grip und Konsorten bescheren der Magic Mouse Wireless Charging. Tatofy

Von Seitenleisten ...

Doch es gibt immerhin verschiedene Gadgets, die das Aufladen komfortabler machen und dabei auch noch ein Feature ergänzen. Beispielsweise den "Tatofy Grip", der kürzlich von "The Verge" getestet wurde. Bei diesem wird die Maus einer Basis mit eigenen Mausgleitern fixiert, in die auch eine Induktionsspule plus Ladeelektronik integriert ist. Das Steuergerät wird damit zwar nicht unbedingt schöner und definitiv klobiger, muss aber zum Aufladen nur noch auf einen Wireless Charger gestellt werden. Das funktioniert freilich auch mit Apples eigenen Magsafe-Ladegeräten. Das Gadget von Tartofy ist nicht das einzige seiner Art. Ähnliche "Untersetzer" werden auch von anderen Firmen angeboten.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Ergonomie der Magic Mouse. Manche Nutzer finden das Zeigegerät zu schmal oder zu flach und klagen über unangenehme Handhaltung. Für ersteres Defizit gibt es sehr einfach gestrickte Lösungen in Form seitlich befestigter "Silikonschienen", die die Maus breiter und besser greifbar machen und optional sogar eine improvisierte Daumenablage mitbringen.

Wer einfach nur eine bessere Handauflage möchte, kann die Magic Mouse mit einem– ästhetisch fragwürdigen– Silikonkissen bekleben. Rounkin

... bis zu Mausbuckeln

Ästhetisch besonders interessant wird es aber, wenn es um die "Korrektur" der flachen Bauform geht. Will man einfach nur eine etwas höhere und abgerundete Handablage, kann man der Magic Mouse den Silikonbuckel von Rounkin und Konsorten bescheren. Oder man stellt sie gleich in die "Mousebase", die der Magic Mouse die Form einer "klassischen" Laptopmouse nebst vollwertiger Daumenablage beschwert. Die minimalistische Ästhetik ist damit zwar dahin, dafür ersparen sich Nutzer potenziell schmerzende Handgelenke.

Das Upgrade per Accessoire ist freilich nicht gratis. Während die Silikonschienen bereits für ein paar Euro zu haben sind, landen ergonomische Handauflagen und Hüllen bereits bei 20 Euro. Möchte man die Maus auf Wireless Charging umrüsten, können auch über 30 Euro anfallen. Man kann sich aber auch mit einem 3D-Drucker behelfen, um zumindest ergonomische Defizite zu beheben.

Mit der Mousebase und ähnlichen Produkten verleiht man der Magic Mouse eine Form ähnlich einer klassischen Laptopmaus. Mousebase

Ob man diese Kritikpunkte bei einer zukünftigen Version der Magic Mouse ausmerzen möchte, ist natürlich Apple überlassen. Die Magic Mouse hat auch so ihre Fangemeinde gefunden. Ob oder wann es eine neue Generation geben wird, ist außerdem unklar. Die Magic Mouse 2 erschien 2015, seither wurden im Prinzip nur Neuauflagen dieses Modells veröffentlicht. Gerüchte über eine neue Version kursieren seit 2021, haben sich bisher aber nicht bewahrheitet. (gpi, 23.1.2024)