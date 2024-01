Der 14-Jährige war mit einem Gleichaltrigen in einem Boot ohne Paddel auf den See getrieben und versuchte ans Ufer zu schwimmen

Leobendorf – Im Wiener Donauspital ist in der Nacht auf Montag nach Polizeiangaben jener 14-Jährige gestorben, der am Samstagnachmittag im eiskalten Badesee Kreuzenstein in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) entdeckt worden war. Er hatte sich mit einem Gleichaltrigen zuvor in ein Boot gesetzt, das über keine Paddel verfügte und auf den Teich getrieben worden war. Das Duo sprang daraufhin ins Wasser. Nur ein Bursche gelangte schwimmend ans Ufer.

Die Feuerwehr zog den anderen Jugendlichen aus dem See und leitete Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Der Syrer war stark unterkühlt und wurde laut Notruf Niederösterreich "unter laufender Reanimation" von Christophorus 9 ins Krankenhaus transportiert. (APA, 22.1.2024)