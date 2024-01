Unterschiedlicher könnten die Brüder Sun in der gleichnamigen Serie The Brothers Sun nicht sein. Während der ältere Charles (Justin Chien) in Taipeh als kaltblütiger Killer und Sohn eines Mafiabosses im Luxus lebt, fährt der gesetzestreue und zurückhaltende Bruce (Sam Song Li) in Los Angeles Uber, um seine Studien­gebühren zu bezahlen, während seine Mutter Eileen (Michelle Yeoh) als Krankenschwester arbeitet.

Joon Lee, Sam Song Li, Michelle Yeoh und Justin Chien in "The Brothers Sun" auf Netflix. Foto: Netflix

Erst als Vater Big Sun Opfer eines Attentats wird, reist Charles in die USA, um Mutter und Bruder Bruce nach Jahren der Trennung wiederzusehen. Seine Mission: die Familie beschützen. Dieses Vorhaben funktioniert aber nicht so gut wie gedacht. Denn auch dort nehmen die Attacken auf die Familie ab dem Zeitpunkt seiner Ankunft kein Ende. In der Netflix-Serie geht es Schlag auf Schlag, dabei wird dem Publikum nicht nur große Kampfkunst, sondern auch erfrischende Slapstick-Comedy geboten.

Von Müttern und Söhnen

Mit Oscarpreisträgerin und Martial-Arts-Filmstar Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once") in der Rolle der Matriarchin ist die ideale Besetzung gelungen. Als Mama Sun zieht sie nicht nur im Hintergrund die Fäden, sondern möchte künftig auch nach außen hin die Anführerin der taiwanischen Triaden werden. Bei ihren Söhnen stößt das auf Unverständnis, bis sie ihnen eine Frage stellt, die wohl viele Mütter beschäftigt: "Warum hat eigentlich noch nie jemand gefragt, was ich will?"

Den Serienerfindern Brad Falchuk und Byron Wu ist es nicht nur gelungen, Action und Comedy zu vereinen, sondern auch den Spagat zu ernsteren Themen zu machen: von strengen Eltern, deren Erwartungen nicht enttäuscht werden wollen, über zwei entfremdete Brüder, die wieder zueinanderfinden, bis zum harten Alltag von Migrantinnen und Migranten als Teil der unteren und meist unsichtbaren Gesellschaftsschicht. Ganz nebenbei räumt The Brothers Sun also auch mit dem sogenannten Model-Minority-Mythos über die stets fleißigen, angepassten und sozioökonomisch besser gestellten Asian Americans auf. (Anika Dang, 31.1.2024)