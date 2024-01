So sieht der Nasa-Hubschrauber Ingenuity aus, der gemeinsam mit dem RoverPerseverance seit drei Jahren auf dem Mars unterwegs ist. Der unterbrochene Kontakt wurde wiederhergestellt. APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MARIO TAMA

Fleißig wie eine Biene ist die Helikopterdrohne Ingenuity der US-Weltraumagentur Nasa seit 2021 dabei, Bilder vom Mars zu senden und als Modell für künftige Flüge auf dem Roten Planeten zu fungieren. Wie die Nasa kürzlich bekanntgab, riss am vergangenen Donnerstagabend allerdings der Kontakt zwischen Ingenuity (auf Deutsch "Einfallsreichtum") und dem Marsrover Perseverance ("Beharrlichkeit") ab. Weil der leichte Hubschrauber quasi nur mit einer Kamera ausgestattet ist, liegt es am Rover, die gesammelten Daten zur Erde zu senden.

Doch schon am Sonntagabend gab es Entwarnung. "Gute Nachrichten heute", schrieb das zuständige Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa beim Kurzbotschaftendienst X (vormals Twitter). "Wir haben den Kontakt zum Mars-Helikopter wieder hergestellt." Perseverance sei zuvor der Befehl gegeben worden, eine längerfristige Suche nach dem Signal von Ingenuity einzuleiten. "Das Team untersucht die neuen Daten, um den unerwarteten Kommunikationsausfall während Flug 72 besser zu verstehen", erklärte die Nasa. Kurz vor der Landung war der Kontakt abgebrochen.

Mit den bisher 71 Flügen legte der Helikopter auf dem Mars in den vergangenen drei Jahren bereits etwa 17 Kilometer zurück und schaffte es in Höhen von 24 Meter über der Oberfläche des Planeten. Mehr als zwei Stunden lang war das nur 1,8 Kilogramm schwere Gerät dabei insgesamt in der Luft. Keine leichte Aufgabe in der dünnen Atmosphäre des Mars, in der gewaltige Staubstürme aufkommen und den Hubschrauber beschädigen können.

Erneut ausgefallen

Die Nasa teilte mit, dass sich der Rover außer Sichtweite des Hubschraubers befinde. Das Team erwäge jedoch, für eine visuelle Inspektion näher heranzufahren. Die US-Behörde hatte auch in der Vergangenheit bereits den Kontakt zu Ingenuity verloren, zuletzt vergangenes Jahr für zwei ganze Monate.

Ingenuity fliegt! Ein vom Marsrover aufgenommenes Bild auf dem Roten Planeten lässt den Mini-Helikopter erkennen (oben rechts). Er ist schon viel länger als erwartet im Einsatz. NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/AP

Erfreulicherweise mussten die Ingenieure diesmal nicht so lange warten, bis die Kontaktaufnahme wieder glückte. Dass Ingenuity weiterhin in Betrieb ist, ist durchaus beeindruckend: Geplant waren ursprünglich nur fünf Flüge, die Mission konnte aber mehrfach verlängert werden. Im April 2023 absolvierte er seinen 50. Flug. Die anfangs angepeilte Flugzeit wurde um mehr als 1.000 Prozent übertroffen.

Solarbetriebener Flieger

"Wenn der Rover zu weit vorausfährt oder hinter einem Hügel verschwindet, könnten wir die Kommunikation verlieren", sagte Josh Anderson vom Ingenuity-Team am JPL im vergangenen Jahr. Damit der Rover seine Erkundungsaufgaben erfüllen könne, sei es "unerlässlich, dass Ingenuity Schritt hält und wann immer möglich die Führung übernimmt". Wo sich die beiden gerade befinden, kann man auf der Website verfolgen.

Drohne und Rover sind derzeit in der Nähe des Belva-Kraters unterwegs, im Neretva-Tal. In Weiß ist die bisher zurückgelegte Strecke des Marsrovers eingezeichnet. JPL/NASA (Screenshot)

Betrieben wird der Helikopter mit Solarenergie – wie auch die japanische Sonde Slim, die am Freitag auf dem Mond landen konnte. Allerdings sind die Solarpaneele nicht richtig ausgerichtet und können daher keine Energie gewinnen, weshalb das Team auf einen günstigeren Sonnenstand wartet und die Sonde derweil zum Stromsparen abgeschaltet hat. Nach dieser bitteren Nachricht aus dem All ist es umso erfreulicher, dass wenigstens auf dem Mars wieder alles wie gewohnt funktioniert und es nicht erneut zwei Monate dauert, bis Ingenuity wieder erreichbar ist. (sic, APA, 22.1.2024)