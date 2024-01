Der ORF ermöglicht den Zugriff auf sein Regionalradioangebot via TV-Gerät. Denn seit 1. Jänner wird Radio Wien, Radio Salzburg, Radio Kärnten und Co. auch auf DVB-T2 verbreitet. Damit könnten 99,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung auf das Programm zugreifen, hieß es in einer Aussendung. Auf Bundesebene konnte bereits zuvor Ö3, Ö1 und FM4 via DVB-T2 genutzt werden. (APA, 22.1.2024)