"Das ist nur Musik": Andreas Dorau, der Mann mit dem "Fred vom Jupiter", ist jetzt mit synthetischem Schlagerpop 60 Jahre alt geworden. Sönke Held

Andreas Dorau – Im Gebüsch

Seine Quäkstimme und den alten NDW-Hit Fred vom Jupiter kriegt er nicht mehr los. Dabei hat der Hamburger Andreas Dorau über die Jahre immer wieder hübsche und drollige Alben wie etwa Neu!, Todesmelodien oder Die Liebe und der Ärger der Anderen gemacht. Gerade ist Dorau 60 Jahre alt geworden. Er legt mit Im Gebüsch und dem schönen "Hit" Es ist nur Musik 13 neue Lieder im Grenzbereich Schlagwortschlager und Pet Shop Boys aus dem Diskonter vor. Mitgeholfen haben unter anderem Brezel Göring von Stereo Total oder Carsten Friedrichs von Superpunk. In kleinen Dosen toll.

Das ist nur Musik



J Mascis – What Do We Do Now

Im Wesentlichen macht US-Slackerkönig J Mascis seit vier Jahrzehnten denselben meist sehr guten Song. Abseits seiner Stammband Dinosaur Jr. gibt es der Mann mit der körperlichen Spannkraft eines Faultiers und einer lebensmüden Hangoverstimme allerdings auch auf seinem fünften Soloalbum namens What Do We Do Now lieber mit Akustikgitarre als mit seiner einmal gequält kreischenden, einmal den Himmel küssenden elektrischen Fender Jazzmaster bei Dinosaur Jr.. Die Liedtitel sind programmatisch: You Don’t Understand Me, Hanging Out, Can’t Believe We’re Here, Set Me Down. Nur nicht hudeln, erst einmal einen durchziehen.

J Mascis

Marika Hackman – Big Sigh

Mit dem auf einem mächtigen Basslauf rollenden Lied No Caffeine legt die britische Songwriterin Marika Hackman auf ihrem Album Big Sigh einen Song vor, der so etwas Ähnliches wie ein Widerstandsstück gegen Panikattacken darstellt. Bei dem holt man sich dann trotzdem eine – und wegen Bluthochdruck gleich noch eine blutige Nase dazu. Kurz, Hackman macht sehr intensive Musik zwischen minimalistischem Folk, synthetischem Pop und verträumten Shoegaze-Klängen. Sie gehen mitunter textlich recht grimmig ans Eingemachte und Richtung Horrorshow. Im Song Slime geht es um deftigen Sex. Toll.

MarikaHackmanVEVO

(Christian Schachinger, 23.1.2024)