TV-Kritik zum ersten Talk von Caren Miosga in der ARD; "Im Zentrum" über Deutschland am Abgrund; "The Trust" auf Netflix; "Tatort" als Stummfilm; der US-Serienboom ist vorbei; Medieninhaberin des rechten "Wochenblick" insolvent

Neue Serie: Skifahren ist nicht nur das Leiwandste: ORF-Serie "School of Champions" - Die Skiserie zeigt den steinigen Weg von jungen Talenten, die in einem Ski-Elite-Internat geformt werden. Zu sehen ab Montag in ORF 1

Emilia Warenski spielt Dani Strobl in "School of Champions". Foto: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo

Hass im Netz: Mordaufruf im "Exxpress"-Forum: ORF will Drohungen nicht tolerieren - ORF behält sich rechtliche Schritte vor, nachdem Mitarbeiter ins Visier genommen wurden. Medien müssten Foren kontrollieren, so das Medienministerium

TV-Tagebuch: Erster Talk von Caren Miosga: Mehr Stichwortgeberin als Stachel - Caren Miosga setzt bei ihrem neuen ARD-Polit-Talk auf ein anderes Konzept als Vorgängerin Anne Will. Es ist noch ausbaufähig

Tag 3 im Dschungel: Fleischesfrust und Cora Schumachers Abgang - Da waren's nur noch elf bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Der Rest der Truppe hat auch keinen Grund zur Freude

Nach Massenansturm: Nach Zusammenbruch wegen Cora Schumacher-Abschied aus Dschungel will RTL sein Streaming stabiler machen - Aus für Schumacher bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sorgte für riesiges Interesse

TV-Tagebuch zu "Im Zentrum": Deutschland am Abgrund? - Deutschlands Probleme haben ihre Ursache im politischen Führungsmangel, ist sich die Diskussionsrunde im ORF-Studio einig. Und wo geht's hier raus?

ORF-Korrespondent: Christian Wehrschütz weiter ohne militärische Akkreditierung für Ukraine - Er "berichtet aber selbstverständlich wie bisher weiter aus der Ukraine", so der ORF - Er darf aber nicht in Frontnähe

Konkurs: Medieninhaberin des rechten "Wochenblick" insolvent - Konkursverfahren gegen Medi­en24 GmbH eröffnet

Stummfilm? "Tatort" in der ARD neun Minuten ohne Ton - Wegen technischer Probleme wurde der Sonntagskrimi neun Minuten lang ohne Ton ausgestrahlt

"The Trust" auf Netflix: Vertrauen ist gut, Kohle ist besser - In der Realityshow ziehen elf Kandidatinnen und Kandidaten in eine luxuriöse Villa am Meer und spielen um 250.000 Dollar

US-Serienboom vorbei: Crash bei Zahl der Produktionen - Die Serienzahl von 2023 liegt wegen einer Übersättigung des Marktes und den Streiks von Drehbuchautoren und Schauspielern unter derjenigen des Corona-Jahres 2020

Switchlist: "Drei Tage und ein Leben" und Russen in Serbien, "Themenmontag: Supermarkt", "Thema" - TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion