Nach der aktuellen iOS-Version 17.2.1 erscheint in den nächsten Stunden das Update auf 17.3. Mit der neuen Version werden erneut ein paar kleine Fehler korrigiert, aber auch sehr sinnvolle Features ergänzt, etwa ein besserer Diebstahlschutz.

Regelmäßig versorgt Apple, genau wie andere Hersteller, seine Geräte mit System-Updates. Oftmals, um Sicherheitslücken zu schließen oder neue Features einzuführen. AP

Schutz vor Dieben

Man will es nicht verschreien, aber Smartphones werden manchmal gestohlen, ganz besonders iPhones. Im schlimmsten Fall kennt der Dieb auch den PIN-Code und hat dann Zugriff auf sämtliche Apps beziehungsweise kann auch das Apple-ID-Passwort oder den PIN-Code ändern. Mit der neuen "Schutz für gestohlene Geräte"-Funktion soll man sich künftig besser gegen solche Diebstähle schützen können. Aktiviert man die Funktion in den Einstellungen, ist für bestimmte Aktionen – wie etwa die genannten Code-Änderungen – zwingend Face ID oder Touch ID erforderlich, also der Gesichts- und Finger-Scan des iPhones.

Finden kann man die Einstellung unter "Einstellungen", "Face ID & Code" und dann nach unten scrollen. Der Punkt "Schutz für gestohlene Geräte" kann dann einfach via Tastendruck aktiviert werden.

Ansonsten gibt es noch ein paar kleinere Dinge, etwa kollaborative Wiedergabelisten in Apple Music, die gemeinsam mit anderen erstellt werden können. Jeder Track kann dabei von den Beteiligten mit einem Emoji kommentiert werden. Airplay soll einen besseren Support in ausgewählten Hotels bekommen, um Inhalte direkt auf den TV streamen zu können. Außerdem gibt es noch ein neues Wallpaper, passend zum neuen Apple-Watch-Armband, und verbesserte Unfallerkennung für iPhone 14 und iPhone 15.

Gewohntes Procedere

Wie bei allen iOS-Updates gilt, dass man ausreichend Speicherplatz am Smartphone zur Verfügung haben sollte. Unter "Einstellungen", "Allgemein" und dann "iPhone Speicher" sieht man, ob noch Platz vorhanden ist. Falls nicht zumindest fünf bis zehn Gigabyte frei sind, sollte man die üblichen Verdächtigen – etwa Whatsapp – abklappern, ob die 30 Gigabyte für Fotos und Videos in der App wirklich noch notwendig sind.

Für das Update sind zudem mindestens 30 Prozent Akkustand empfohlen, damit der Prozess reibungslos über die Bühne gehen kann.

Wer das neue Sicherheitsfeature nicht gleich am selben Tag benötigt, wartet vielleicht ein paar Tage mit dem Update, weil erfahrungsgemäß recht schnell ein Update des Updates erscheint, das kleinere Mängel des ersten Updates ausbessert.

Das Update soll in den nächsten Stunden ausgerollt werden. (red, 22.1.2024)