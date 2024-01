Frauen investieren weniger in finanzielle Absicherung, sind weniger interessiert an Investments und sind häufiger von Altersarmut betroffen: Ist das wirklich so? Auch 2024 noch? Was es auf jeden Fall noch gibt, ist der klaffende Gender-Pay-Gap, die Teilzeit-"Falle" und die niedrigeren Pensionen, die Frauen im Gegensatz zu Männern häufig betreffen. Dabei investieren Frauen, wie Studien zeigen, oft gewinnbringender als Männer, und auch die Einkommensunterschiede hängen nicht immer von persönlichen Entscheidungen ab – oft kommen diese durch Diskriminierungen zustande.

Ob finanzielle Absicherung immer nur Privatsache ist, oder was der Staat noch tun sollte und welche Möglichkeiten und Chancen es für Frauen bei Investments und Absicherung gibt, darüber spricht Marietta Babos im neuen Teil von "Lohnt sich das?". Sie hat "Damensache" gegründet, eine Plattform für die finanzielle Beratung von Frauen. Sie ist Makroökonomin und langjährig erfahrene Strategieberaterin mit Fokus auf Banking & Finance.

