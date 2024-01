Hannes Koza wird am Montagabend um 19 Uhr "zu den Medienberichten der letzten Tage Stellung nehmen", heißt es auf seinem Facebook-Account (Symbolbild). imago/CHROMORANGE

Vösendorf – Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP), gegen den die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt derzeit in Verbindung mit der Refundierung von Anwaltskosten aus Gemeindegeldern ermittelt, wird am Montagabend eine "persönlichen Erklärung" zur Causa abgeben. Im Schloss Vösendorf wird der Politiker voraussichtlich um 19 Uhr "zu den Medienberichten der letzten Tage Stellung nehmen", heißt es auf Facebook.

Konkret geht es um Anwaltskosten, die als "Beratungskosten" über die Stadt Vösendorf für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos abgerechnet worden sind. Die rund 1.129 Euro hätte Koza ursprünglich für eine Falschbehauptung zahlen müssen, die er auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) verbreitet hatte und anschließend widerrufen musste. Der Bürgermeister wird auch verdächtigt, eine der beiden Honorarnoten gefälscht zu haben. Gemäß einer Sachverhaltsdarstellung eines Wiener Anwalts, die mittlerweile auf X kursiert, würden Teile des Schriftbildes eine größere Schriftgröße aufweisen bzw. Aktenkürzel und Vermerke fehlen.

Koza weist Schuld von sich

"Es besteht daher der dringende Verdacht, dass die 'Honorarnote' vom Verdächtigen gefälscht wurde, um sich die privat verursachten und geschuldeten Anwaltskosten von der Gemeinde Vösendorf rechtswidrig ersetzen zu lassen“, schreibt der Anwalt in der Sachverhaltsdarstellung. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätige am Freitag die Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue und der Urkundenfälschung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Koza selbst spricht in der "Krone" von einem "Fehler, der passiert ist und nicht passieren hätte sollen. Als Vorstand des Gemeindeamtes und Vorgesetzter der Gemeindebediensteten übernehme ich dafür natürlich die Verantwortung. Letztlich ist es aber egal, über welches Buchungskonto die Buchung erfolgt, weil sämtliche Buchungskonten der Marktgemeinde Vösendorf zuzuordnen sind." Nach eigenen Angaben hat der Bürgermeister das Geld an die Gemeinde Vösendorf rücküberwiesen. Um künftigen "Anschuldigungen" zu entgehen, kündigte Koza an Richtlinien einzuführen.

Die SPÖ forderte kurz vor Kozas Stellungnahme am Montagabend nochmals den "sofortigen Rücktritt" des Bürgermeisters in einer Aussendung. "Wenn Koza etwas an Vösendorf liegt, tritt er sofort zurück. Jeder Tag im Amt schadet Vösendorf. Sein Rücktritt ist alternativlos", heißt es vom niederösterreichischen SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.

Bekanntheit durch Social Media

Größere Bekanntheit erlangte Koza in der Vergangenheit durch seine regelmäßigen Beiträge auf der Nachrichtenplattform X. Kurz nach Veröffentlichung eines Videos von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), in dem der Regierungschef davon spricht, dass ein Hamburger die billigste warme Mahlzeit sei, war etwa Koza einer der ersten ÖVP-Politiker, die zu dem Video Stellung bezogen haben. "Frage in die Runde: Mit was genau hat er Unrecht? Er sagt genau das, was sich jeder (außer Linkstwitter) denkt. Bravo", meinte der Vösendorfer Ortschef damals.

Seit 2020 ist Koza Bürgermeister in der niederösterreichischen Gemeinde. Bis 2022 gab es zwischen ÖVP und Grünen ein Arbeitsübereinkommen, ehe die grüne Vizebürgermeisterin Alexandra Wolfschütz aus persönlichen Gründen zurücktrat, wie die "Niederösterreichischen Nachrichten" berichteten. Seither gilt ein Spiel der "freien Kräfte", den Vizeortschef stellt seit 2022 die SPÖ. Sozialdemokraten und Volkspartei stellen jeweils zwölf Mandatare im Gemeinderat, vertreten sind auch noch die FPÖ und eine Bürgerliste. (red, ste, 22.1.2024)