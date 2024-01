Wer sich in Virtual-Reality-Spielen frei bewegen möchte, steht vor einem Problem. Denn entweder verfügt man über ein sehr großes Zimmer oder benötigt eine VR-Tretmühle. Letztere ist allerdings sperrig und obendrein ein eher teures Vergnügen. Auch kommerzielle VR-Anbieter schlagen sich häufiger mit dieser Problematik herum. Eine mögliche Lösung dafür hat nun Disney vorgestellt: die Holotile.

Entwickelt wurde sie federführend von Lanny Smoot. Der Techniker und Erfinder, der aus der Telekommunikationsbranche in die Labors von Disney fand, wurde dieser Tage in die US National Inventors Hall of Fame aufgenommen. Im Laufe seiner Karriere hat er bisher über 100 Patente zugesprochen bekommen. Unter anderem für ausfahrbare Lichtschwerter, die bei Liveshows von Disney zum Einsatz kommen.

Disney Imagineer Makes History | Disney Parks

Die Vorführung von Holotile beginnt ab 3:20 Disney Parks

Intelligenter Bodenbelag

Mit der Holotile legt er nun eine Innovation für den Entertainmentgebrauch nach. Sie besteht aus hunderten runden Plättchen, die eng angeordnet sind und sich in alle Richtungen neigen können. Mittels Sensoren wird Druck erfasst, und eine Software steuert die Plättchen, um sich so zu neigen, dass die darauf befindliche Person gehen kann, sich dabei aber nicht vom Fleck bewegt. Genauere Angaben zur Funktionsweise werden derzeit noch nicht gemacht.

Der Holotile-Belag soll dabei auch beliebig flächenmäßig erweitert werden können. Es ist auch, im Gegensatz zu einer VR-Tretmühle, möglich, dass mehrere Personen gleichzeitig darauf stehen und gehen. In einem Video wird nicht nur Smoot geehrt, sondern (ab Minute 3:20) die Erfindung auch in Aktion gezeigt. Dabei demonstriert man, dass die Holotile auch dafür genutzt werden kann, Dinge auf der Oberfläche in beliebige Richtungen zu bewegen. Schließlich ist der Erfinder noch dabei zu sehen, wie er auf einem Sessel sitzend, offenbar gesteuert per Handgeste, auf der Holotile im Kreis fährt.

Driven by Curiosity: The Lanny Smoot Story

National Inventors Hall of Fame - NIHF

Neben dem Einsatz für Augmented- und Virtual-Reality-Zwecke sieht Smoot auch Potenzial für Shows. Eine Bühne mit eingebetteten Holotiles würde Tänzern etwa neue Freiheiten für Tanzvorführungen geben. Denkbar wären aber wohl auch Verwendungen abseits der Unterhaltungsbranche, beispielsweise in Form omnidirektionaler Förderbänder in der Fertigung und Logistik. (gpi, 23.1.2024)