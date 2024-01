Fünf Runen und weitere Einkerbungen zieren das uralte Messer. Rógvi N. Johansen, Museum Odense

Ein spektakulärer Fund gelang einem archäologischen Forschungsteam in Dänemark, unweit von Odense, der drittgrößten Stadt des Landes. Auf einem kleinen Messer identifizierten Fachleute eingeritzte Runen, also die älteste Schrift, die aus Skandinavien bekannt ist. Wie das Museum Odense am Montag berichtete, soll es sich dabei um die ältesten Runen Dänemarks handeln, die bisher gefunden wurden – ein einzigartiges Artefakt. Vermutlich ist man angesichts der schwierigen exakten Datierung vorsichtig mit Superlativen wie den "ältesten Runen der Welt". Doch auch im internationalen Vergleich gibt es nur sehr wenige mit Runen verzierte Gegenstände, die aus dieser Zeit stammen. Datiert wird das Messer auf die Zeit um 150, es ist also rund 2.000 Jahre alt.

Kenner lesen die fünf eingeritzten Runen als "hirila", was in altnordischer Sprache so viel bedeutet wie "kleines Schwert" (dänisch übrigens "lille sværd"). Ob damit der Name der Waffe festgehalten wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, die Vermutung liegt allerdings nahe. Theoretisch könne es sich sogar um einen Name oder einen Titel des Besitzers (oder der Besitzerin) handeln, teilt das Museum mit. Fest stehe jedoch, dass es sich bei dem Messer um einen wertvollen Gegenstand handelte. Entsprechend dürfte die Person einen eher hohen gesellschaftlichen Status gehabt haben.

Runenmesser aus dem Grab

Die acht Zentimeter lange Klinge befand sich unter den Spuren eines Urnengrabs bei Odense, das auf der Insel Fünen liegt. Nur 15 Kilometer vom Fundort entfernt stieß man im Jahr 1865 auf ein ähnlich altes Objekt, einen beschrifteten Knochenkamm. Man könne mit Fug und Recht sagen, dass der Fund des Messers ein Jahrhundertereignis sei, erklärte der Archäologe und Museumskurator Jakob Bonde.

Die Rückseite der Klinge ist ebenfalls verziert. Rógvi N. Johansen, Museum Odense

Den Wert des Messers habe er bei der Grabung nicht sofort erkannt, sagt Bonde: Zunächst glaubte er, es sei ein normales Messer. Erst die Reinigung enthüllte die uralten Zeichen. Die Runenschrift wurde von den Germanen verwendet und ist die älteste bekannte Form des Schreibens in Skandinavien.

Erst vor einem Jahr verkündeten norwegische Wissenschafterinnen und Wissenschafter, den ältesten Runenstein der Welt entdeckt zu haben, der auf den Zeitraum von 1 bis 250 unserer Zeitrechnung datiert wurde. Dies überschneidet sich mit der Altersschätzung des dänischen Messers. Über die Wikingerzeit bis ins späte Mittelalter wurde von der Runenschrift rege Gebrauch gemacht.

Die Macht des Lesens und Schreibens

"Es ist, als ob man eine Nachricht aus dem Jenseits, aus der Vergangenheit erhält", zeigte sich Entdecker Bonde begeistert. Der außergewöhnliche Fund gebe Neues über die Entwicklung der frühesten skandinavischen Sprache preis.

Jakob Bonde vom Museum Odense zeigt die Runenklinge her. Jakob Bonde, Museum Odense

Dem stimmt die Runenforscherin Lisbeth Imer vom dänischen Nationalmuseum zu: "Es ist unglaublich selten, dass wir Runen finden, die so alt sind wie die auf diesem Messer." So könne man auch mehr über die Sprache erfahren, die damals, während der skandinavischen Eisenzeit, gesprochen wurde. Damals seien nur relativ wenige Menschen des Lesens und Schreibens mächtig gewesen, weshalb ein solches Objekt auf einen besonderen Status hindeutet. "In der Frühzeit der Geschichte der Runen bildeten diejenigen, die schreiben konnten, eine kleine intellektuelle Elite, und die ersten Spuren dieser Menschen finden sich auf Fünen." Dort, im Museum Møntergården in Odense, wird der Jahrhundertfund ab dem 2. Februar in einer Sonderausstellung zu sehen sein. (sic, APA, 22.1.2024)