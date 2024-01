Samantha Fox als "unruly passenger"

Samantha Fox,ehemaliges Model und später Sängerin, sorgte mit einem Vorfall an Bord eines Flugzeugs für Schlagzeilen. IMAGO/George Richardson/Landmark

Wie "Blick" berichtet, geriet Samantha Fox, Popstar und Pin-up der 1980er ("Touch Me"), in einer Maschine der British Airways auf dem Weg von London nach München mit einem anderen Passagier aneinander. Das Boulevardblatt beruft sich dabei auf einen Artikel in der englischen "Sun". Dort ist zu lesen, dass die Sängerin dabei so sehr randaliert habe, dass der Start des Flugzeugs abgebrochen werden musste. Die Passagiere hätten die Nacht im Hotel verbringen müssen – und Samantha Fox in einer Arrestzelle. Offenbar sei sie stark alkoholisiert gewesen. Die Polizei bestätigte der "Sun", dass "eine Frau Mitte 50" wegen Trunkenheit festgenommen worden sei. Wenig später zeigte sich Fox reumütig – sie habe keine Unannehmlichkeiten verursachen wollen, wird sie zitiert.

Pilot wird wegen Verspätung geohrfeigt

Nach stundenlangem Warten ist einem Passagier an Bord einer Maschine der indischen Billigairline Indigo der Kragen geplatzt. Er hat dem Piloten eine Ohrfeige verpasst und muss jetzt mit ernsten Konsequenzen rechnen. Was war passiert? Darüber gibt Travel Tomorrow Auskunft: Die Passagiere an Bord des Fluges 6E2175 von Delhi nach Goa berichteten in den sozialen Medien, der Flug habe insgesamt zehn Stunden Verspätung gehabt, davon hätten sie vier Stunden im Flieger verbringen müssen, der zunächst wegen Nebels nicht abheben konnte – ohne ausreichende Informationen und ohne Verpflegung, wie in zahlreichen Posts zu lesen ist. Erst um 15.20 Uhr (die geplante Abflugzeit wäre 7.40 Uhr gewesen) erschien der Co-Pilot, um mit den Fluggästen zu sprechen. Da wurde es einem Passagier zu viel: Er schlug zu. Obwohl sie Gewalt grundsätzlich ablehnten, zeigten einige Mitreisende doch Verständnis für die Aktion und machten der Airline schwere Vorwürfe wegen Missmanagements.

Britney Spears hat Hausverbot in Luxushotel

Der Popstar war wohl einigen Gästen des Four Seasons Westlake Village in Los Angeles zu freizügig unterwegs: Hausverbot. Chris Pizzello/Invision/AP

Britney Spears soll im Luxushotel Four Seasons Westlake Village in Los Angeles für zahlreiche Beschwerden anderer Gäste gesorgt haben. Die Popsängerin sei durch ihr "bizarres Verhalten" aufgefallen und habe sich nicht davon abbringen lassen, oben ohne im Pool zu baden, berichtet die US-Ausgabe von "The Sun", die von der "Krone" zitiert wird. Sie beruft sich dabei auf drei unterschiedliche Quellen aus dem Umfeld des Hotels. Demnach hat Spears die Angestellten des Luxusresorts bereits seit rund einem Jahr regelmäßig "in den Wahnsinn" getrieben. Der Popstar checkt immer wieder für längere Zeit in das Hotel Westlake Village ein, das nur wenige Autominuten von der Villa der Sängerin entfernt liegt. "Im vergangenen Jahr wurde sie des Hotels verwiesen, durfte dann doch wieder kommen", heißt es. Jetzt scheint sie den Bogen aber überspannt zu haben. (Markus Böhm, 28.1.2024)