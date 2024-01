Hossam Elsharkawi erinnert an die neutrale Rolle von Ärzten, die für Menschlichkeit im Krieg sorgen soll. Obwohl das Völkerrecht sie schützt, werden auch Mitarbeiter des Roten Halbmonds in Gaza getötet

Bei einem israelischen Angriff auf einen Rettungswagen starben nach Angaben des Roten Halbmonds jüngst vier Sanitäter und zwei Patienten. APA/AFP/-

Seit Tagen verschärft Israel im Gaza-Krieg seine Angriffe gegen die Hamas im Süden. Am Dienstag meldete die israelische Armee die Umzingelung von Khan Younis, der wichtigsten Stadt im Süden des Küstenstreifens. Wie der Palästinensische Rote Halbmond (PRCS) mitteilte, hat die israelische Armee dabei ein Krankenhaus gestürmt und ein weiteres belagert. Demnach habe die Organisation kaum Kontakt zum medizinischen Personal. Die Sorge um Mitarbeiter und Zivilisten sei groß. Verwundete und Kranke müssten weite Wege in andere Spitäler auf sich nehmen.

All das sei in diesem Konflikt leider längt Usus, sagt Hossam Elsharkawi im libanesische Beirut dem STANDARD per Videokonferenz. Der Kanadier, der selbst als Zweijähriger vom Roten Kreuz während Kämpfen in den Sechzigerjahren aus Gaza evakuiert wurde, ist der regionale Leiter der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC), dem Dachverband der nationalen Organisationen, im Nahen Osten und Nordafrika.

STANDARD: Was berichten Ihre Mitarbeiter über die aktuelle Lage in Khan Younis?

Elsharkawi: Uns gehen die Worte aus, um zu beschreiben, wie furchtbar die Situation in Gaza ist – sowohl für die Zivilbevölkerung als auch für Ärzte und Rettungssanitäter, die unter extremen Bedingungen ununterbrochen Leben retten müssen. Dabei ist auch ihr eigenes Leben in Gefahr. Israelische Armeeeinheiten haben das Amal-Spital – das ist das letzte Krankenhaus, das im Süden des Gazastreifens vom Roten Halbmond betrieben wird – umzingelt. Das ist in diesem Krieg leider nichts Ungewöhnliches mehr. Wir sind sehr besorgt.

STANDARD: Wissen Sie, wie es um Ärzte und Patienten in der Klinik steht?

Elsharkawi: Zum jetzigen Zeitpunkt nicht, auch nicht, wieso dort gekämpft wird. Dort suchen etliche Menschen Zuflucht vor den Kämpfen. Wir wissen allerdings, dass die Kämpfe für Zivilisten und Ärzte fatal sind. Denn was da passiert, bedeutet, dass Bedürftigen dringende medizinische Hilfe verwehrt bleibt: Werdende Mütter, die entbinden müssen, Kranke, die einen Herzinfarkt erlitten haben, und auch Verletzte können nicht mehr ins Krankenhaus, um versorgt zu werden.

Hossam Elsharkawi, der aktuelle IFRC-Leiter in Nahost, hat schon viele Gaza-Kriege gesehen. IFRC

STANDARD: Das ist keineswegs das erste Mal, dass die Kämpfe ein Krankenhaus erreichen. Das Gros ist inzwischen außer Betrieb. Wie steht es um die Gesundheitsversorgung im Gazastreifen?

Elsharkawi: Sie ist schlichtweg zerstört. Etliche Krankenhäuser wie das Al-Quds-Spital vom Roten Halbmond sind in einem irreparablen Zustand. Es gibt nur noch ein paar Überreste der medizinischen Infrastruktur, die die Bomben übergelassen haben. Man kann dabei kaum noch von "funktionierenden Krankenhäusern" sprechen. An den wenigen Orten, wo Menschen noch medizinisch versorgt werden, herrschen Zustände, die wegen Hygienemängeln und der Sicherheitsgefahr sonst nirgends zulässig oder gar denkbar wären. Da wird auch ohne Strom und Narkose operiert.

STANDARD: Wie gefährlich ist es für Ärzte und Helfer im Gazastreifen?

Elsharkawi: Vor zehn Tagen sind vier Rettungssanitäter und zwei Patienten bei einem Angriff auf einen Rettungswagen verbrannt. Es gibt keinen Schutz für medizinisches Personal und Rettungswägen im Gazastreifen, obwohl das Kriegsvölkerrecht das verlangt. Andernfalls gäbe es keine Angriffe auf Rettungswägen. Sonst würden Sanitäter nicht interniert und an Checkpoints aufgehalten. Niemand fühlt sich sicher. Insgesamt wurden bereits zwölf Mitarbeiter getötet. Und das sind nur jene Helfer, die für den Roten Halbmond arbeiten. Auch der israelische Notdienst Magen David Adom hat seit dem 7. Oktober drei getötete Mitarbeiter gemeldet. Wir verurteilen alle Angriffe auf medizinisches Personal aufs Schärfste.

STANDARD: Und dennoch setzt Ihr Team seine Arbeit fort.

Elsharkawi: Das sind Menschen, die einen Eid geschworen haben, anderen zu helfen. Am meisten quält es Ärzte und Sanitäter, wenn sie notleidende Personen gar nicht erreichen können – wegen Checkpoints oder Luftangriffen. Schlimm sind auch die mehrstündigen bis mehrtägigen Unterbrechungen der Telekommunikation. Das ist ein Albtraum. Da fallen Bomben, da schlagen Raketen ein. Man weiß aber nicht, wer überlebt hat und wer nicht und wo Hilfe gebraucht wird. Viele Roter-Halbmond-Mitarbeiter haben selbst Angehörige und Häuser verloren.

Ein Sanitäter trauert um seine getöteten Kollegen. REUTERS

STANDARD: Israel begründet Angriffe auf Krankenhäuser damit, dass sie von der Hamas zu ihren Zwecken missbraucht werden.

Elsharkawi: Natürlich kennen wir diese Berichte, zugleich haben wir auch Videos der israelischen Armee mit entsprechenden Behauptungen gesehen, die nachträglich widerlegt wurden. Ich kenne nicht die ganze Wahrheit. Sie ist leider das erste Opfer im Krieg. Alle Seiten lügen oder setzen gezielt Falschinformationen ein, um ihr Vorgehen zu rechtfertigen. Ein Krankenhaus, in dem sich Zivilisten befinden, darf jedoch nie Ziel willkürlicher Gewalt werden. Das wissen alle Seiten.

STANDARD: Die Kriege in Gaza verfolgen Sie schon Ihr ganzes Leben. Ist dieser Krieg mit früheren vergleichbar?

Elsharkawi: Es ist tausendmal schlimmer als alles, was ich bisher gesehen habe. Niemand hält sich an irgendwelche Regeln, jeder Aspekt des Kriegsvölkerrechts wird missachtet. Ich beschuldige hier keine der Seiten, ich kenne nur die Folgen: Zivilisten, vor allem Kinder, zahlen den Preis. Das ist ein Faktum, das unsere Ärzte des Vertrauens vor Ort, die sich dagegen streben, Teil von Politik und Propaganda zu sein, immer wieder feststellen.

STANDARD: Die Rotkreuzorganisationen sind nie ganz unabhängig von den Behörden. Wie sind die Beziehungen zur Hamas?

Elsharkawi: Vor dem Krieg haben wir uns mit der Hamas, die den Gazastreifen nun einmal de facto regiert hat, auf Krankenhausebene koordiniert. Denn der Palästinensische Rote Halbmond ist wie alle anderen Rotkreuzgesellschaften eine Hilfsorganisation, die Behörden zur Seite steht. Auch in Israel spricht sich der Magen David Adom (Roter Schild Davids) mit der Armee ab. Das Ziel, Menschen zu helfen und ihr Leid zu lindern, steht dabei im Fokus. Doch in Kriegszeiten ist das kompliziert. Es kann den Anschein erwecken, Sanitäter seien parteiisch, aber das ist falsch. Das humanitäre Völkerrecht besagt, dass Kriegsverwundete, auch Kämpfer, versorgt werden müssen – von jenem, der sie vorfindet. Egal ob das Israel oder der Rote Halbmond ist. Die Regeln sind eindeutig. Sie wurden geschrieben, um die Grausamkeit des Krieges zu lindern. Auch im Westjordanland verständigt sich der Rote Halbmond mit dem Roten Davidstern und israelischen Behörden, etwa wenn es um die Versorgung verletzter Siedler oder Palästinenser geht. Das sollte begrüßt und nicht verteufelt werden.

STANDARD: Nicht nur die Helfer, sondern auch humanitäre Hilfe steht zwischen den Fronten.

Elsharkawi: Die Bedürfnisse in Gaza sind enorm. Die bisherige humanitäre Hilfe ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein Lastwagen braucht bis zu 25 Tage, bis er nach Gaza gelassen wird. Einmal angekommen, gibt es weitere Barrieren für die Verteilung der Hilfen: etwa Checkpoints und Kämpfe. Die Menschen sind die Leidtragenden. Nur fünf Prozent des Bedarfs werden derzeit gedeckt. Menschen müssen tagtäglich Mahlzeiten rationieren und auslassen. Hungersnot und Krankheiten sind weiter im Vormarsch. Die Lage in Nordgaza ist am schlimmsten. Dort kommt so gut wie keine Hilfe an. Die internationale Gemeinschaft muss den Druck auf die handelnden Akteure erhöhen, damit endlich genug Hilfe vor Ort ankommt und wir wieder Menschenleben retten können.

STANDARD: Etliche hochrangige Politiker wie US-Außenminister Antony Blinken setzten sich bereits dafür ein.

Elsharkawi: Offenkundig reicht das nicht. Niemand muss öffentlich angeprangert werden, aber die seit Monaten unverändert schrecklichen Zustände vor Ort müssen sich ändern – egal ob der Weg über eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand oder sogenannte Feuerpausen führt. Alle Kriege enden früher oder später. Die Verantwortlichen müssen einsehen, dass es keine militärische Lösung gibt, sondern mit Verhandlungen und nachhaltigen Lösungen die Ursachen behoben werden müssen. Andernfalls sind wir dazu verdammt, dass sich dieses Grauen wiederholt. (Flora Mory, 24.1.2024)