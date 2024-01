Fühlt sich diskriminiert: Genosse Berthold Felber. APA/HELMUT FOHRINGER

Linz, Graz, Wien: Ein Drittel aller Bundesländer Österreichs musste bereits als Schauplatz eines Duells herhalten, das ungleicher nicht sein könnte: Berthold Felber gegen die SPÖ. Zweimal trat der 69-jährige Unternehmer aus dem Mittelburgenland im vergangenen Jahr schon bei Parteitagen – in Linz und Graz – gegen die Genossen an. Felber, selbst seit vielen Jahrzehnten Mitglied der Roten, wollte den Parteivorsitz ergattern, scheiterte jedoch da wie dort eklatant daran. Aber es wäre eben nicht Berthold Felber, würde er es dabei einfach belassen. Er wollte die SPÖ noch vor ein Zivilgericht bringen.

Am frühen Montagnachmittag war es dann so weit. Felber saß etwas alleingelassen vor Saal 9 im verwinkelten Wiener Justizpalast. Der Burgenländer fühlt sich seit Monaten von der SPÖ diskriminiert – und klagte die Partei. Felber glaubt, um eine reelle Chance gebracht worden zu sein, SPÖ-Chef zu werden. Im Wesentlichen, weil er im vergangenen Juni beim Sonderparteitag in Linz zwar als wählbarer Kandidat zugelassen, ihm der Zutritt dazu aber verwehrt worden sei. Daher habe Felber sein Programm, aber vor allem sich selbst den insgesamt 609 delegierten Genossinnen und Genossen nicht präsentieren können. Ebenso sei er nicht auf dem Stimmzettel gestanden. So hatten Andreas Babler und Hans Peter Doskozil ein viel zu leichtes Spiel, lautete die Felber’sche Lesart.

Gescheiterte Mediation

Bei der Verhandlung sprach Felber von Kandidaten "unterschiedlicher Klassen". Einfache Staatsbürger wie er seien gegen die Macht der hiesigen Parteielite schlicht chancenlos. "Für mich war das eine ganz klare Manipulation", monierte Felber.

Die SPÖ ließ das kalt. Felber sei deshalb nicht zum Parteitag zugelassen gewesen, da er sich um keine Delegation bemüht habe, führte der Anwalt der ehemaligen Großpartei aus. Die Wahlkommission habe zwei Kandidaten für den Stimmzettel vorgeschlagen. Dass Felber nicht draufgestanden sei, tue dabei nichts zur Sache. "Jeder hätte Sie wählen können", erklärte der Anwalt. Konkret hätten die Delegierten Babler und Doskozil vom Zettel streichen und "Felber" hinschreiben müssen. Das sei statutenkonform. "Aber Herrn Felber in Ehren, offenbar war Ihre Unterstützung nicht so groß", urteilten die beklagten Roten.

Die Richterin versuchte sich in der einstündigen Verhandlung als Mediatorin – hatte aber keine Chance. "Gibt es eine Möglichkeit, womit Sie zufrieden sein können?", fragte die Vorsitzende Felber. "Die SPÖ könnte in einer Pressekonferenz erklären, dass sie die Statuten nicht eingehalten hat", entgegnete der Kläger. "Sie wurden zugelassen", konterte die SPÖ. "Ich wurde ausgeschlossen", blieb Felber beharrlich. "Das ist Ihr Empfinden", versuchte die Richterin zu schlichten.

Felber will die Wahl Bablers für nichtig erklären. Ihn stört aber noch etwas anderes. Seit 20. März will er 50 Schreiben an die Partei gerichtet haben. Eine Antwort habe Felber allerdings nie erhalten. Die Richterin versuchte wieder, die Streitparteien zusammenzubringen. Ein Gespräch, das wäre doch was.

Es wird nicht leichter

Die SPÖ willigte ein. Allerdings nur, wenn Felber die Klage zurückziehe. Der dachte nicht daran. Kurz sah es sogar so aus, als wollte Felber die Verhandlung vertagen. Das Angebot seines Anwalts: ein Gespräch mit der SPÖ. Falle dieses "amikal" aus, könne man sich einen weiteren Gerichtstermin sparen. "Aber erpressen lasse ich mich nicht", betonte der Anwalt der Roten.

Diese Aussage wiederum sorgte bei Felber sichtlich wieder für großen Ärger. Der Verteidiger des Burgenländers sprach von einem "demokratischen Hilferuf", wenn die Sozialdemokratie nicht verstehe, dass sein Mandant ein Gespräch wolle, "von einer Partei, die 'demokratisch' im Namen hat".

Der Anwalt der Roten blieb gelassen. Wenn Felber ein Gespräch wolle, werde er sich dafür einsetzen. Nur könne von dem Ergebnis des Gesprächs kein weiterer Prozesstermin abhängig gemacht werden. Die Richterin machte im Terminstreit deutlich, dass sie keinesfalls "sinnlos" arbeiten wolle.

Felber betonte dann einmal mehr, dass er seit zehn Monaten der Einzige sei, der versuche, mit der SPÖ ins Gespräch zu kommen. Er sei im Juni extra nach Linz gefahren, um beim Sonderparteitag teilzunehmen, nur um wieder heimgeschickt zu werden. "Die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern", sprach ihm die Richterin ins Gewissen.

Nach einer Stunde war der Prozess vorbei. Das Urteil wird in einigen Wochen schriftlich ergehen. Aber ihr Gefühl ließ die Vorsitzende schon durchklingen: "Es wird nicht viel einfacher werden." (Jan Michael Marchart, 22.1.2024)