Zu dem Unfall kam es am Montagnachmittag in Assling. Der Bus war bis auf die unverletzte Lenkerin leer

Ein mit mehreren Personen besetzter Pkw fuhr auf der Drautal-Straße (B 100) gegen einen Bus. APA/dpa/Lino Mirgeler

Mittewald an der Drau – Nach einem Unfall mit einem Linienbus im Osttiroler Assling, bei dem eine 47-jährige Italienerin und ihr siebenjähriger Sohn noch an der Unfallstelle verstorben waren, ist nur wenig später der zehnjährige Sohn der Frau im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen. Der vierte Insasse im Auto, der 13-jährige Sohn, wurde mit schweren Verletzungen in der Innsbrucker Klinik behandelt, berichtete die Polizei. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste, die Lenkerin blieb unverletzt.

Die Frau war auf der Drautal Straße (B 100) in einer Rechtskurve aus unklarer Ursache in die Fahrbahnmitte geraten und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Bus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw einige Meter zurück geschleudert und kam in Fahrtrichtung Sillian zum Stillstand. (APA, 22.1.2024)