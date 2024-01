Wien - Die langjährige Journalistin Elisabeth Horvath ist gestorben, das teilte der Presseclub Concordia am Montag in einer Aussendung mit. Ihre Laufbahn als Journalistin startete sie beim ORF und der "Furche". Ab 1980 war sie innenpolitische Redakteurin der „Wochenpresse”, danach Redakteurin für Politik und Wirtschaft der „Wirtschaftswoche”.

Elisabeth Horvath. Horvath

Horvath schrieb auch Gastkommentare für den STANDARD und verfasste mehrere Bücher, darunter "Ära oder Episode – das Phänomen Bruno Kreisky" (1989), "Die Seilschaften – Das Spiel der Mächtigen in Österreich" (1999), "Orden & Titel in Österreich – Wie wird man Würdenträger/in" (2004) und "Heinz Fischer, Die Biographie" (2009), die alle im Verlag Kremayr & Scheriau, Wien, erschienen.

"Elisabeth Horvath war nicht nur eine herausragende Journalistin, sondern auch eine engagierte Verfechterin der Pressefreiheit und des unabhängigen Journalismus", schreibt der Presseclub Concordia über sie. Horvath war seit 1978 Mitglied des Presseclub Concordia, seit 1998 in dessen Vorstand. Sie war die erste Frau, die in das Präsidium der Organisation gewählt wurde. Ab 1994 war sie Senatsmitglied des Presserats und später dessen Ombudsfrau. Nachdem sie bis 2018 als Vizepräsidentin gedient hatte, wurde sie 2018 mit der der Goldenen Feder der Concordia ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied ernannt.

"Elisabeth Horvath bewahrte bis zuletzt ihre Leidenschaft für die Pressefreiheit und den unabhängigen Journalismus", so der Presseclub Concordia. Und: "Ihre zahlreichen Beiträge über die österreichische Medienbranche, vor allem für „Die Journalist:in”, waren ein wesentlicher Bestandteil des österreichischen Medienjournalismus.

Elisabeth Horvath wird nicht nur für ihre journalistische Exzellenz und ihren unermüdlichen Einsatz für die Pressefreiheit in Erinnerung bleiben, sondern auch als Vorreiterin und Pionierin im österreichischen Journalismus, die den Weg für zukünftige Generationen geebnet hat. Ihr Vermächtnis wird in der Medienwelt weiterleben." (red, 22.1.2024)