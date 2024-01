Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Das war möglicherweise das Motto für eine Entscheidung der Southern Alamance Middle School im US-Bundesstaat North Carolina. Dort hatten die Lehrer mit einer unüblichen Häufung an Klogängen ihrer Schützlinge zu kämpfen. Wie die Lokalsender WFMY und ABC11 berichteten, suchten die Schülerinnen und Schüler plötzlich sieben- bis neunmal täglich das WC auf statt wie üblicherweise drei- bis viermal.

Der Grund dafür, so verlautbarte die Schulleitung, sei gewesen, dass die Teenager die Toilettenpausen während des Unterrichts nutzten, um Videos für Tiktok aufzunehmen und hochzuladen. Die zahlreichen kurzen Abwesenheiten sorgten für erhebliche Beeinträchtigungen des Unterrichts. Daher setzte man eine unkonventionelle Maßnahme.

Klogänge gingen massiv zurück

Die Schule ließ die Spiegel in den Räumlichkeiten der Klos abmontieren. Da diese offenbar ein wertvolles Werkzeug für die Erstellung der Kurzvideos waren, sei die Anzahl und Länge der Toilettenbesuche in weiterer Folge wieder deutlich gesunken. "Wir wollen Ablenkungen reduzieren, damit die Schüler sich auf das Lernen konzentrieren können", so die Stellungnahme der Schulleitung.

Southern Alamance Middle School removes bathroom mirrors because of TikTok concerns

WFMY News 2

Ebenfalls installiert wurde ein digitales Smart-Pass-System. Bei diesem müssen die Lernenden beim Betreten und Verlassen von Klassenräumlichkeiten ein- und auschecken. Damit solle stets ersichtlich sein, wer sich gerade wo aufhalte oder zuletzt aufgehalten hat, und damit bei Vorfällen die Verantwortlichkeit schneller geklärt werden können. (red, 22.1.2024)