Der Stürmer war Europameister und Vize-Weltmeister und war dreimal Torschützenkönig für Cagliari in der Serie A

Luigi 'Gigi' Riva im Gespräch mit Fabio Cannavaro und Gianluigi Buffon (von links nach rechts) bei der EM 2008. APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Cagliari – Italiens Fußball trauert um einen seiner größten Spieler. Luigi "Gigi" Riva ist im Alter von 79 Jahren gestorben, gab der italienische Fußballverband am Montag bekannt. Riva ist Rekordtorschütze im italienischen Nationalteam und wurde mit der Squadra Azzurra 1968 Europameister und 1970 Vize-Weltmeister. Seinen sardischen Club Cagliari führte er in der Saison 1969/70 als Torschützenkönig zum einzigen Meistertitel.

Riva war in den 60er- und 70er-Jahren mit Gianni Rivera der Star im italienischen Fußball. Der schussgewaltige Stürmer erzielte in 42 Länderspielen 35 Tore und 164 Treffer für Cagliari in der heimischen Liga. Dreimal war Riva Torschützenkönig der Serie A.

Riva war am Wochenende in ein Krankenhaus auf Sardinien eingeliefert worden und am Montagabend verstorben. (APA, 22.1.2024)