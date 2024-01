Julian Köster machte den Ungarn Probleme. IMAGO/wolf-sportfoto

Köln – Gastgeber Deutschland bleibt bei der Handball-EM der Männer im Halbfinalrennen. Zwei Tage nach dem für die DHB-Sieben enttäuschenden Remis gegen Österreich, zeigten sich Juri Knorr und Co. am Montag gegen Ungarn deutlich verbessert und setzten sich dank einer stärkeren zweiten Hälfte mit 35:28 (18:17) durch. Mit einem weiteren Sieg im abschließenden Hauptrundenspiel von Pool 1 am Mittwoch (20.30) gegen Schlusslicht Kroatien wäre der DHB-Equipe das Halbfinale nicht zu nehmen.

In diesem Fall würde Österreich auch ein Sieg zuvor (15.30) über Island nicht helfen. Das Spiel um Platz fünf wäre Rot-Weiß-Rot dann aber sicher. Die Isländer holten sich bereits am Montagnachmittag mit einem 35:30-(16:18)-Sieg über Kroatien, ihrem ersten in der Hauptrunde, eine Motivationsspritze und beendeten damit endgültig die Halbfinalträume der Kroaten.

Domagoj Duvnjak und Co., die mit dem 39:29 über Spanien so fulminant in die EM gestartet waren und gegen Österreich in der Vorrunde remisiert hatten, fielen mit einem Punkt hinter Island (2) auf den letzten Platz von Hauptrundengruppe 2 zurück. Unabhängig vom letzten Spiel gegen Deutschland ist es wie schon bei der EM 2022 (8.) und der WM 2023 (9.) eine Enttäuschung für den vielfachen Medaillengewinner bei Endrunden. (APA, 22.1.2024)