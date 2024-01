Der türkische Präsident Erdoğan macht eine Ratifizierung von der Zustimmung der USA zum Verkauf von Kampfjets an die Türkei abhängig. AP

Kiews/Moskau/Ankara – Nach monatelanger Blockade geht die Türkei Insidern zufolge den nächsten Schritt in Richtung Zustimmung für den Beitritt Schwedens zur Nato. Die Generalversammlung des türkischen Parlaments werde am Dienstag über den Antrag debattieren, sagten drei mit dem Vorhaben vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Das Parlament werde wohl zustimmen und Präsident Recep Tayyip Erdoğan das Gesetz später unterzeichnen.

Schweden hatte ebenso wie Finnland als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine einen Antrag auf Nato-Beitritt gestellt und damit seine langjährige Neutralität aufgegeben. Der Beitritt Finnlands war bereits im April 2023 besiegelt worden, bei Schweden stellte sich Erdoğan aber quer. Er hatte dies unter anderem mit dem Vorwurf begründet, Schweden nehme Extremisten der verbotenen Kurden-Arbeiterpartei PKK auf. Als Reaktion darauf führte Schweden ein neues Gesetz ein, das die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung unter Strafe stellt. Schweden ging ebenso wie Finnland zudem Schritte zur Lockerung von Waffenexporten an die Türkei.

Erdoğan machte eine Ratifizierung aber auch von der Zustimmung der USA zum Verkauf von US-F-16-Kampfjets an die Türkei abhängig. Das Weiße Haus unterstützt den Verkauf. Im US-Kongress stößt die Türkei aber auf Widerstand. Begründet wird dies dort mit einer Verzögerung der Nato-Erweiterung und der Menschenrechtslage in der Türkei. Ob die Zustimmung nun unmittelbar bevorsteht, ist nicht sicher. Bereits vor einem halben Jahr hatte es so ausgesehen, dass die Türkei ihren Widerstand aufgibt.

Luftangriffe auf Ukraine mit Toten und Verletzten

Bei neuen russischen Luftangriffen auf die Ukraine am Dienstag in der Früh sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Die Gouverneure der Oblaste Dnipropetrowsk im Zentrum und Charkiw im Nordosten des Landes berichteten auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram von jeweils einer getöteten Person. Die Kiewer Stadtverwaltung meldete am Dienstag mindestens zwei Verletzte bei russischen Raketenangriffen.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Ermittlungsbehörde, Serhiy Bolwinow, wurde in Charkiw ein Wohnhaus teilweise zerstört. Charkiw war bereits in den vergangenen Tagen massiven russischen Angriffen ausgesetzt. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine liegt rund 30 Kilometer vor der Grenze zu Russland. Die Stadt ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 immer wieder Ziel von Angriffen.

Russische Regierung will Kapitalkontrollen verlängern

Die russische Regierung will die Kapitalkontrollen im Land verlängern. Die im April auslaufende Regelung solle bis Jahresende laufen, wie die Regierung am Dienstag in der Nachrichten-App Telegram mitteilte. Sie verpflichtet die Exporteure dazu, ihre Deviseneinnahmen in die Landeswährung Rubel umzutauschen. Die von Präsident Wladimir Putin in einem Dekret vom Oktober 2023 angeordneten Maßnahmen seien wirksam gewesen, begründete die Regierung ihren Vorstoß. Die von der Zentralbank abgelehnten Kontrollen wurden eingeführt, um die Abwertung des Rubel zu stoppen. Zeitweise mussten mehr als 100 Rubel für einen Dollar bezahlt werden. Am Dienstag wurde der Kurs nahe 88 je Dollar gehandelt.

Konkret verlangt das Dekret von Dutzenden nicht genannten Exportfirmen, mindestens 80 Prozent der erwirtschafteten Devisen bei russischen Banken zu deponieren. Diese müssen dann innerhalb von zwei Wochen mindestens 90 Prozent dieser Einnahmen auf dem Inlandsmarkt verkaufen. (Reuters, APA, 23.1.2024)