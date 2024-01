Martin Puchers Anwalt bestätigte, dass dieser nicht zum Prozess erscheint (Symbolbild). REUTERS/ANDREW KELLY

Im Sommer 2020 fiel, mit einem großen Wumms, im Burgenland die Commerzialbank Mattersburg in sich zusammen. Der Vorstand des bis dahin weithin unbekannten, kleinen Instituts hatte, wie sich später herausstellen sollte, jahrzehntelang Geschäft und Kunden erfunden, nach einer Whistleblower-Meldung drehte die Aufsichtsbehörde FMA die Bank zu.

Bankchef Martin Pucher, bis dahin auch Präsident des Fußballklubs SV Mattersburg, und seine Vorstandskollegin Franziska Klikovits gestanden die Malversationen, die Bank ging mit Passiva von 800 Millionen Euro pleite. Seither ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen fast 40 Beschuldigte, es geht unter anderem um Betrug, Untreue, Krida. Bilanzfälschung, Geldwäscherei, der Schaden liegt bei rund 600 Millionen Euro. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Angst vor Auffliegen

Für Dienstag ist im Straflandesgericht Eisenstadt der erste Prozess gegen Martin Pucher und Klikovits anberaumt, Pucher kommt aber aus gesundheitlichen Gründen nicht. In dieser Angelegenheit geht es um einen Seitenstrang der Causa, um den Vorwurf der Erpressung und Veruntreuung. Ein langjähriger Bankmitarbeiter, Herr B., soll, so der Vorwurf der WKStA, Pucher erpresst haben und so zu 70.000 Euro gekommen sein. Klikovits soll das Geld organisiert haben, freilich aus der Kassa der Bank. Sie und Pucher haben gestanden, der dritte Angeklagte nicht. Mit ihm war der Bankvorstand wegen eines Urlaubs in Streit geraten, 2017 beendete man das Dienstverhältnis. Anlässlich der Gespräche über den Austritt von B. informierte der Pucher, dass er über dessen Malversationen Bescheid wisse und Aufzeichnungen dazu habe, Pucher müsse aufpassen, "dass er nicht bald im Gefängnis sitze".

Und, so der Vorwurf zusammengefasst, in dem Konnex habe B. auf seine Abfertigung verwiesen und 70.000 bis 90.000 Euro mehr verlangt, damit er die Bank "in Ruhe" verlasse. Aus Angst aufzufliegen habe Pucher seine Kollegin beauftragt, das Geld aus dem "nicht realen Geldkreislauf" der Bank zu organisieren – was die auch getan habe. Pucher und Klikovits sind geständig, B. nicht. Er sagte bisher aus, die Geldbeträge, die die WKStA in dem Konnex auf seinen Konten gefunden hat, aus Goldverkäufen lukriert und legte Belege dazu vor – die freilich Goldankäufe betrafen. Bei den Goldgeschäften habe ihn ein Bekannter begleitet, sagte B. aus – was der vermeintliche Entlastungszeuge aber unter Wahrheitspflicht bestritt.

Pucher sagt wegen Krankheit ab

Ebenfalls am Dienstag gab Puchers Anwalt, Norbert Wess, aber bekannt, dass sein Mandant aus gesundheitlichen Gründen nicht bei Gericht erscheinen wird. Anzunehmen ist daher, dass das Gericht (zuständig ist ein Schöffensenat) das Verfahren gegen ihn ausscheiden wird und zunächst nur gegen Frau K. und Herrn B. verhandeln wird. (Renate Graber, 23.1.2024)