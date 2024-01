Bis zum frühen Vormittag herrscht am Dienstag in fast allen Bundesländern Glatteisgefahr. Die glatten Straßen sorgten im Südburgenland für einen Busunfall, acht Schüler wurden leicht verletzt

In der Steiermark gab es wegen Blitzeis Dienstagfrüh zahlreiche Verkehrsunfälle (Symbolbild). IMAGO/Jan Eifert

Graz – Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) warnt am Dienstag in weiten Teilen Österreichs vor Glatteis. Auch der ORF schreibt von Glatteisgefahr in fast allen Bundesländern bis zum frühen Vormittag, "vor allem im Streifen Nordtirol, südliches Salzburger Land, Steiermark, Burgenland, Niederösterreich, Wien, teils auch in Oberösterreich, etwa im Mühlviertel und Traunviertel". Geosphere Austria zufolge bringt eine Störungszone von Nordwesten her Regen. Aufgrund der kälteren bodennahen Luft sei mit gefrierendem Regen zu rechnen.

Der meteorologische Dienst rät allen Autofahrerinnen und Autofahrern, die Geschwindigkeit den Verhältnissen anzupassen bzw. Einschränken im Straßenverkehr einzuplanen. Die glatten Straßen haben bereits für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt.

Busunfall in Oberwart

Acht Schüler und ein Erwachsener sind bei einem Busunfall in Oberwart leicht verletzt worden. Der Linienbus wollte laut ersten Angaben auf einer Straße einem anderen Fahrzeug ausweichen und schlitterte wegen des Glatteises auf ein Firmengelände. Dort krachte der Wagen in eine Tanksäule. Flüssigkeit trat keine aus, berichtete die Landessicherheitszentrale.

Die neun Leichtverletzten wurden mit drei Rettungsautos des Roten Kreuzes in die Unfallambulanz des Krankenhauses Oberwart gebracht. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Streuwagen kam von Straße ab

In der Steiermark haben die leichten Niederschläge in Verbindung mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vor allem südlich der Mur-Mürz-Furche Dienstagfrüh für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kam gar ein Streuwagen des Straßendienstes von der Fahrbahn ab und schlitterte in den Straßengraben. Die Feuerwehr musste zur Bergung bzw. Sicherung anrücken, teilte der Bereichsfeuerwehrverband mit.

Das Blitzeis sorgte laut dem Landesfeuerwehrverband in der zweiten Nachthälfte für ein erhöhtes Einsatzaufkommen. In den Bezirken Graz-Umgebung, Deutschlandsberg, Hartberg-Fürstenfeld und Weiz waren vorwiegend Fahrzeugbergungen durchzuführen. Gegen 3.30 Uhr kam es auf die L436 in Fahrtrichtung Sebersdorf zu einem kuriosen Unfall: Ein Fahrzeug des Straßenerhaltungsdienstes war unterwegs um Salz zu streuen. Der einsetzende Regen hatte die Straßen jedoch geradezu in einen Eislaufplatz verwandelt. Das Schwerfahrzeug kam trotz Schneeketten von der Straße ab und landete im Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Großhartmannsdorf sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte ein Bergeunternehmen beim Herausziehen des Lkw. (red, 23.01.2023)