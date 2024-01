Der Schock war groß am Ende von Tag 3: Cora Schumacher verlässt das RTL-Dschungelcamp! Warum nur? Wieso? Weshalb? Was ist da los? Diese Fragen beschäftigten so sehr, dass sogar die RTL+-Website w. o. gab. Unter Tränen muss sie sich eingestehen, dass "mein Traum hier an dieser Stelle platzt". Aus, vorbei, Ende Gelände. Arme Cora, arme Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hätten gerne noch mehr von ihr erfahren.

Cora Schumacher kann nicht mehr, sie verabschiedete sich von der RTL-Dschungelshow. Foto: RTL

Kaum ist sie weg aus den gefährlichen Dschungel-Gefilden, gibt es dort Zoff, die Nerven liegen blank. Ein bisschen früh in der Dschungel-Zeitrechnung. Und "Null-Sterne-Leyla" muss zur Dschungelprüfung. Das rührt sie zu Tränen, was uns wiederum nur ein mattes Lächeln kostet. Sie soll bloß nicht so tun, als habe sie das nicht gewusst. Für sie geht es in luftige Höhen, was weniger ein Problem ist als eine fuzikleine Spinne, die sich da aufs Geländer verirrt hat und vor ihr sicher mehr Angst hat als umgekehrt (Leyla: "Huhu, da ist ne Spinne"). Ein paar Würmchen und Kakerlaken ("Du Pisser, verpiss dich von meinem Stern") gibt es dann auch noch.

Schumacher: "Ich kann nicht mehr"

Alles in allem aber recht harmlos im Vergleich zu dem, wie Fabios Haare riechen: "Wie Essiggurken, bisschen saurer. Aber dennoch im Abgang herb. Wie wenn jemand in die Ecke geschissen hätte." Hm, gschmackig. Unser Dschungel-Lieblingsmensch Heinz Hoenig versucht mit Sprachübungen Sympathiepunkte einzuheimsen, "hmkdfskmerrsehhrsggg". Oder so ähnlich. Außerdem erfahren wir, dass Twenty4Tim keine Ahnung von Fußball hat, Felix und Sarah mögen sich nicht soooo gerne ("Seine Art kotzt mich an"), Fabio und Leyla reden über Hoden und Kinderwunsch, Leyla erzählt über ihre überstandene Krebserkrankung, Fabio: "Es sollte mehr Leylas geben im Dschungelcamp." Ah ja. Dann gab es auch noch Drama zwischen Kim und Mike. Es war heftig.

Leyla Lahouar und Fabio Knez bei ernsten Gesprächen. Fotio: RTL

Zurück zu Cora und damit zur Frage aller Fragen. "Ich glaub, ich will nach Hause", sagt sie hustend, der Qualm und das Lagerfreuer machen ihr zu schaffen. "Ich kann das nicht mehr mit dem Qualm, es brennt alles." Sie habe kaum noch Luft bekommen. Laut Bob sei sie fit genug für den Dschungel gewesen. "Habe mich für die Gesundheit entschieden", wird sie später im RTL-Interview sagen. Oder machten ihr doch ihre Aussagen zu Oliver Pocher Sorgen? Ihr Abschied wird wohl noch länger Thema sein.

Leyla macht ihre Sache in dieser Folge übrigens ziemlich gut, zehn Sterne holt sie bei der "Panodramablick"-Prüfung. Sie freut sich, und wir uns mit ihr. Und weil sie so super ist, muss sie auch heute wieder ran. Keine Panik, sie wird das Ding schon schaukeln und die "Repara-Tortur" überstehen.

Rassistische Aussagen von Anyas Papa

Und was war sonst noch? An Tag drei erzählte Model Anya ja über ihre Nacht: "Ich hatte einen Sex-Dream, ich habe mit ihm geschlafen in meinem Traum." Gemeint war Mitcamper und Fußballer David Odonkor. Was wiederum ihr Vater Michel Elsner in "Die Stunde danach" mit dieser rassistischen Aussage quittierte: "Sie war ja jetzt auch drei Monate in Ägypten. Da hat sie auch so eine kleine Liebschaft gehabt, oder eine Verliebtheit, sag' ich mal, mit einem Mahmud. Und der Name hat sich jetzt dann doch schon verbessert – aus Mahmud wurde David. Da bin ich schon ein bisschen glücklich."

Montagabend reagiert dann Olivia Jones in der "Stunde danach" so: "Bevor es jetzt hier bunt und bekloppt wird – es gab gestern eine Live-Schalte, in der ein Satz gefallen ist, der viele Zuschauerinnen und Zuschauer genauso irritiert hat wie uns. Dafür wird sich der Interviewpartner selber erklären müssen." Man könne über vieles diskutieren, "aber Rassismus hat bei uns keinen Platz, denn wir sind bunt". (Astrid Ebenführer, 23.1.2024)