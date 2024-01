Die Siegerbilder des Wettbewerbs Travel Photographer of the Year zeigen die Schönheit, aber auch die Tragödien dieser Welt

Von lyrisch schönen Bildern europäischer Agrarlandschaften bis zu herzzerreißenden Luftaufnahmen von Elefanten, die auf Müllhalden nach Nahrung suchen, von faszinierenden Porträts von Schamanen, die auf einem zugefrorenen sibirischen See Rituale vollführen, bis hin zu einer inspirierenden Bilderserie, die Athleten zeigt, die auch mit 80 und 90 Jahren noch Wettkämpfe bestreiten: Die Siegerbilder des internationalen Fotowettbewerbs Travel Photographer of the Year (TPOTY) zeigen uns die Höhen und Tiefen des Lebens auf diesem Planeten, eingefangen durch die Objektive talentierter Fotografen aller Altersgruppen aus der ganzen Welt.

Die Jury kürte die slowenische Fotografin Andreja Ravnak für ihre Darstellungen traumhafter europäischer Landschaften zur Gesamtsiegerin. Das Foto zeigt eine spärlich besiedelte Gegend in der Toskana. Wie ein zarter Hauch liegt der Morgennebel über den sanften Hügeln. Andreja Ravnak/TPOTY

Travel Photographer of the Year feiert auch die potenziellen Stars der Zukunft mit den Young TPOTY Awards. In diesem Jahr kommen alle drei Gewinner der Kategorie aus den Vereinigten Staaten. Die 14-jährige Caden Shepard Choi erhielt den Titel "Young Travel Photographer of the Year 2023" für ihre gelungene und gut beobachtete Schwarz-Weiß-Geschichte über das Navajo-Volk in Chinle, Arizona. Caden Shepard Choi/TPOTY

Eine weitere junge Fotografin, die 17-jährige Lilly Zhang, gewann den ersten Preis in der Kategorie Young TPOTY 15–18 Jahre mit einer tadellosen Serie zarter Landschaftsaufnahmen im Marsh Creek State Park in Pennsylvania, USA. Lilly Zhang/TPOTY

Der französische Fotograf Armand Sarlangue gewann in der Kategorie "Landschaft und Umwelt" mit einer stimmungsvollen Serie von Bildern der üppigen Gletscherlandschaften des isländischen Hochlands. Armand Sarlangue/TPOTY

Der japanische Fotograf Kazuaki Kosekiwurde für seine Aufnahme eines "versunkenen Waldes", der durch Spiegelungen im Shirakawa-See, Japan, entsteht, in der Kategorie"Landschaft und Umwelt" (bestes Einzelbild) ausgezeichnet. Kazuaki Koseki/TPOTY

Martin Broens beeindruckende Schwarz-Weiß-Bilder, die die dynamischen Muster zeigen, die durch die Wanderung der Mobula-Rochen in Baja California in Mexiko entstehen, wurden in der Kategorie "Natur, Wildtiere und Naturschutz" ausgezeichnet. Martin Broen/TPOTY

Die letzte Umarmung nennt Roie Galitz (Israel) dieses Foto, das im Tarangire-Nationalpark in Tansania aufgenommen wurde: Eine junge Löwin ernährt sich von einem toten Elefantenweibchen. Es ist ein riesiges Festmahl für das gesamte Rudel in einer Gegend, die unter der Dürre leidet. Roie Galitz/TPOTY

Eine Herde asiatischer Elefanten wandert in Sri Lanka über eine Müllhalde. Für den Fotografen Lalith Ekanayake (Sri Lanka) ist diese trostlose Aufnahme ein tragisches Sinnbild des Anthropozäns. Lalith Ekanayake/TPOTY

Die Bilderserie des griechischen Fotografen Athanasios Maloukos über Schamanen, die auf dem gefrorenen Baikalsee in Sibirien Rituale vollführen, wurde von der Jury in der Kategorie "Menschen und Kulturen" ausgezeichnet. Athanasios Maloukos/TPOTY

Jack Lawson (UK) erhielt den Preis für das beste Einzelbild von Mitgliedern der nigerianischen Fußballnationalmannschaft der Beinamputierten, den Special Eagles, beim Training am Strand von Lagos. Jack Lawson/TPOTY

Der belgische Fotograf Alain Schroeder, ehemaliger Gewinner des Travel Photographer of the Year und in den letzten Jahren regelmäßig auf der TPOTY-Gewinnerliste zu finden, gewinnt in der Kategorie "Visual Stories". Er lieferte eine Fotoserie über Athleten in ihren 80ern und 90ern, die an den USAFT Masters Indoor Athletics Championships teilnehmen. Auf diesem Foto überquert Dixon Hemphill (97) gerade die Ziellinie beim 200-Meter-Lauf im Wettbewerb der 95- bis 99-Jährigen. Tatsächlich, meint er, sei die größte Herausforderung, überhaupt noch einen Gegner in dieser Altersgruppe zu finden. Alain Schroeder/TPOTY

F. Dilek Yurdakul (Türkei) erhielt den Preis für das beste Einzelbild in der Kategorie "Visual Stories" für ihr Porträt einer jungen Schülerin in Chitral, Pakistan. F.Dilek Yurdakul/TPOTY

Die Gewinner des "MPB One Shot: A Quieter Life" ist Ignacio Palacios (Australien/Spanien) für sein Bild eines einsamen Spaziergängers auf einer weißen Sanddüne in La Puna, Argentinien. Ignacio Palacios/TPOTY

Der italienische Fotograf Andrea Peruzzis hat dieses fröhliche Bild aufgenommen, das den Moment einfängt, wie ein Beduine über eine kleine Schlucht im antiken Petra, Jordanien, springt. Er gewinnt den ersten Preis in der Kategorie "MPB One Shot: Freizeit & Abenteuer". Andrea Peruzzi/TPOTY