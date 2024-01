Der Erdstoß hatte eine Magnitude von 4,0 (Symbolbild). Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

St. Johann in Tirol / Waidring – Die Erde kommt im Tiroler Unterland offenbar nicht zur Ruhe. Im Raum Sankt Johann in Tirol hat sich in der Nacht auf Dienstag laut Geosphere Austria neuerlich ein Erdbeben ereignet. Der Erdstoß mit der Magnitude 4,0 wurde um 4.50 Uhr deutlich verspürt, bisher seien über 200 entsprechende Meldungen eingelangt, hieß es Dienstagfrüh. Damit handelte es sich um das siebente Erdbeben innerhalb weniger Tage, über die der Erdbebendienst informiert hatte.

Mehrere Erdstöße

Vergangene Woche ereigneten sich mehrere Erdstöße im Raum Waidring im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Dabei wurden Stärken von 2,2 bis 3,4 gemessen. Zum Teil wurden die Ereignisse als Donnern oder Grollen des Untergrundes wahrgenommen.

Der Erdbebendienst bat, das Wahrnehmungsformular auf https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell/erdbeben auszufüllen, die App Quakewatch Austria zu benutzen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken. (APA, 23.1.2024)